Żałoba w rodzinie prof. Horbana. "Wspaniały człowiek o wielkim sercu i umyśle"

Media obiegła przykra wiadomość o śmierci jednej z najbliższych osób prof. Andrzeja Horbana. 25 lipca w wieku 95 lat odeszła bowiem jego matka.

Irena Horban była nauczycielką, działaczką społeczną i samorządową. Pełniła również funkcję prezesa Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego oraz sekretarza oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło nr 6 w Pruszkowie.

"Wspaniały człowiek o wielkim sercu i umyśle"

Informacja o jej śmierci pojawiła się na stronie Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, w którym przez lata uczyła historii. W zamieszczonym nekrologu przekazano, że Msza żałobna święta żałobna odbędzie się w kościele św. Kazimiera w Pruszkowie w najbliższą sobotę, 31 lipca 2021 r., o godzinie 10.00.

"Wspaniały człowiek o wielkim sercu i umyśle, ceniony pedagog szanowany wychowawca młodych na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Rodzinie i przyjaciołom Zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia. Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie... – napisano w nekrologu zamieszczonym przez pruszkowskie liceum.

Księga kondolencyjna

W związku ze śmiercią Ireny Horban, Pruszkowski Urząd Miejski przygotował Ksiegę Kondolencyjną, która od 27 lipca dostępna jest w sali nr 21 w Urzędzie Miasta Pruszkowa. "Zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami i do pożegnania w ten sposób Pani Ireny Horban. Księga kondolencyjna wystawiona będzie do dnia pogrzebu, a następnie przekazana zostanie Rodzinie Zmarłej. Niech nasze ciepłe myśli i wspomnienia utrwalone w pamiątkowej księdze będą otuchą i wsparciem dla Najbliższych Pani Ireny" – napisano w komunikacie.

Irena Horban została uhonorowana licznymi odznaczeniami, w tym: medalem Pro Patria Memoria, odznaką honorową,,Działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”, Srebrnym i Złotym Medalem Zasłużonego Działacza Kultury, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużony dla Miasta i Zasłużony dla Powiatu, Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem Pro Masovia oraz Złotym Krzyżem Zasługi za 20-letnią sumienną pracę pedagogiczną.