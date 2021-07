Prezydent Duda: Podpisałem rozporządzenie ws. podwyżek pensji dla polityków

Prezydent Duda gości w piątek na antenie Polsat News w programie "Gość Wydarzeń". Wśród tematów rozmowy z prowadzącym znalazła się także kwestia podwyżek dla polityków. Prezydent przyznał, że podpisał już rozporządzenie w tej sprawie.

– Podpisałem rozporządzenie ws. podwyżek pensji dla polityków – powiedział Andrzej Duda. Prezydent dodał, że pensje parlamentarzystów nie były urealniane od bardzo dawna.

– W 1995 roku premier zarabiał 9 średnich krajowych, dziś - 3 średnie krajowe. Powiedziałem premierowi Morawieckiemu, że wezmę odpowiedzialność za urealnienie wynagrodzeń – stwierdził.

Podwyżki dla posłów

Informacja o podwyżkach dla polityków pojawiła się w mediach w piątek. Zgodnie z nimi prezydent miał podpisać rozporządzenie podwyższające płace wiceministrów w rządzie. Będzie się to wiązało z podwyżkami dla posłów, ponieważ płace parlamentarzystów są wyliczane w odniesieniu do zarobków wiceministrów. Urzędnicy prezydenta sugerują, że płace wiceministrów wzrosną o ponad połowę. Możliwe więc, że i posłowie zarobią znacznie więcej. Według wyliczeń ma to być wzrost nawet o 4,5 tys. zł.

Wcześniej głos w sprawie zabrał Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS przyznał, że sprawa podwyżek dla parlamentarzystów powróciła.

– Rzeczywiście wątek powrócił, choć nie było o tym mowy na klubie PIS, tutaj jakieś nie do końca pojawiły się przecieki zgodne z sytuacją. Ale to oczywiście jest temat od którego klasa polityczna trochę uciekła w zeszłym roku podczas tej dyskusji, a który jest tematem bardzo niezręcznym – stwierdził polityk PiS.

