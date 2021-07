Manifestacja przed TK. "Tu jest Polska, nie Bruksela!"

Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "GP", pytany przez dziennikarzy, czy polska konstytucja potrzebuje obrony, odpowiedział, że "polska konstytucja jest podważana i że ktoś próbuje stanowić nam prawo bez pytania Polaków o zgodę".

– Traktaty, które podpisaliśmy z Unią Europejską przestały być ważne i ktoś narzuca nam traktaty, których nie znamy. To jest wszystko ponad głową tych ludzi, całego narodu, całego społeczeństwa. Oni po prostu się na to nie zgadzają, oni walczyli o demokrację – mówił Sakiewicz, dodając, że na manifestację przyszło wielu byłych działaczy "Solidarności", którzy w PRL siedzieli w więzieniach za to, żeby Polska była wolna. – Oni nie chcą Europy, w której silniejszy narzuca wolę słabszemu – powiedział.

twitter

"Tu jest Polska, nie Bruksela!"

Manifestanci obecni przed gmachem TK przy alei Szucha w Warszawie skandowali m.in. okrzyki: "Tu jest Polska, nie Bruksela!". Przynieśli ze sobą transparenty, na których zamieszczony był cytat z art. 8 konstytucji, który mówi, że "Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej".

– Są politycy, którzy używają konstytucji, kiedy jest im potrzebna, a kiedy zaczyna im przeszkadzać, wyrzucają ją do kosza. Ci ludzie zawsze szanowali konstytucję i są konsekwentni – przekonywał Sakiewicz. – Dzisiaj po prostu konstytucji trzeba bronić, bo konstytucja jest wyrażoną wolą narodu i jedynym prawem, które obowiązuje wszystkich Polaków – dodał.

twitter

Manifestacja odbyła się pod hasłem: "Po stronie Polski" i była związana z posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa unijnego nad prawem krajowym.

Czytaj też:

Wójcik: Nie powinniśmy się cofnąć ani o krok