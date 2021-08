Gdynia: Atak na szczepionkobus. "Jesteście dziećmi doktora Mengele"

Jak powiedziała PAP rzeczniczka Szpitali Pomorskich Małgorzata Pisarewicz do zdarzenia doszło w sobotę na jednym z gdyńskich bulwarów.

– Grupa kilkunastu osób zebrała się przy szczepionkobusie i krzyczała "Jesteście zabójcami" oraz "Jesteście dziećmi doktora Mengele". Szczepimy od dziewięciu miesięcy i pierwszy raz spotkaliśmy się z taką sytuacją. W szczepionkobusie były prawie same kobiety i nie czuły się bezpiecznie. Dziewczyny wezwały policję, która przyjechała na miejsce i asystowała podczas naszej pracy. Normalnie mamy otwarte drzwi w szczepionkobusie, a tego dnia musiały być zamknięte, by nie było jakiegoś zagrożenia dla medyków i osób chętnych do szczepienia – powiedziała Małgorzata Pisarewicz.

Dodała, że akcja antyszczepionkowców musiała być wcześniej przygotowana.

– Miejsca, gdzie szczepimy nie są tajemnicą, bo upubliczniamy te informacje. W ten weekend szczepiliśmy jeszcze w Sierakowicach i Sulęczynie na Kaszubach, ale takich sytuacji nie było. Wcześniej informujemy policję i mamy asystę, jeśli jest taka potrzeba. Miejsc szczepień pomagają pilnować również strażacy. Staramy się, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie podczas szczepienia – tłumaczyła w rozmowie z PAP Pisarewicz.

Mobilne punkty szczepień

W lipcu gdyński szczepionkobus rozpoczął kursowanie po gdyńskich dzielnicach.

Mieszkańcy i turyści mogą wybrać, czy chcą się zaszczepić szczepionką Johnson&Johnson czy Pfizer. W szczepionkobusie nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja i umawianie wizyty. Wystarczy wybrać dogodny dla nas termin i lokalizację, a następnie udać się do punktu szczepień plenerowych.

