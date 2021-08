Hołownia uderza w prezydenta: Jego decyzja jest niemoralna

Były kandydat na prezydenta odniósł się do tej sprawy na Twitterze.

"Decyzja Andrzeja Dudy jest niemoralna. Jego rolą nie jest podwyższanie zarobków partyjnym kolegom. Pieniądze dla polityków trzeba rozwiązać systemowo. Wiemy jak" – napisał Hołownia. "Jeśli podwyżek nie uda się cofnąć, będę zachęcał parlamentarzystów Polski 2050 by wsparli nimi cele społeczne w okręgach" – dodał.

Szymon Hołownia krytykował prezydencką inicjatywę również w programie Onet Rano. –Jeżeli chcemy podnosić pensje parlamentarzystom, to uczciwie byłoby to zrobić od następnej kadencji Sejmu. Poza tym należy to powiązać z ogólną sytuacją gospodarczą kraju. To musi być o coś oparte, na pewno nie może być oparte o uznaniowość Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy – powiedział.

– Jeżeli podnosimy pensje najwyższym urzędnikom w państwie, to patrzmy, co dzieje się z pracownikami całej sfery budżetowej. W czym oni są gorsi od posłów czy senatorów? – pytał Hołownia w Onecie.



Posłowie KO nie chcą podwyżki

W poniedziałek rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec poinformował, że klub Koalicji Obywatelskiej złoży projekt ustawy anulujący rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy.

Decyzja zapadła podczas posiedzenia kolegium klubu KO. – Projekt ustawy Koalicji Obywatelskiej przewiduje uchylenie rozporządzenia wydanego przez prezydenta – powiedział Grabiec.

Projekt ma zablokować możliwość przyznawania podwyżek politykom do końca obecnej kadencji parlamentu. – Za przyjęte rozporządzenie prezydenta, podpisane przez premiera odpowiedzialność ponosi formacja rządząca w Polsce. Nie mamy z tym nic wspólnego i nie chcemy z tym mieć nic wspólnego, dlatego składamy projekt ustawy, który doprowadzi do wycofania podwyżek przyznanych przez prezydenta Andrzeja Dudę – mówił rzecznik PO.

Inicjatywę Koalicji pochwalił na Twitterze Donald Tusk.

"Dziękuję władzom Klubu Koalicja Obywatelska za jednomyślną decyzję w sprawie ustawy blokującej podwyżki dla polityków" – napisał były szef Rady Europejskiej.

Rozporządzenie prezydenta

Andrzej Duda poinformował w piątek, że podpisał rozporządzenie gwarantujące podwyżki dla polityków. Prezydent dodał, że pensje parlamentarzystów nie były urealniane od bardzo dawna.

Zgodnie z rozporządzeniem, premier i marszałkowie Sejmu oraz Senatu będą zarabiać ponad 20 tys. zł miesięcznie, a posłowie po 12 tys. zł. Wzrosną także pensje wiceministrów.