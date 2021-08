Amerykanie wydali oświadczenie ws. "lex TVN". Ostrzegają polski rząd

"Ponadpartyjna Grupa Senatorów ostrzega polski rząd przed wprowadzeniem ustawy, która bierze na cel wolne media i naraża na szwank amerykańskie inwestycje" – tak senatorowie Stanów Zjednoczonych zatytułowali swoje oświadczenie.

Dalej napisali, że odpowiadają w ten sposób na "propozycję ustawy złożoną w polskim Sejmie, która naruszałaby wolność i niezależność mediów oraz naraziła na szwank amerykańskie inwestycje w media w Polsce".

Senatorowie: To zagraża polskiej demokracji

"Utrzymujące się odchodzenie rządu polskiego od standardów demokratycznych, czego najnowszym przykładem są wysiłki zmierzające do ograniczenia niezależności mediów i podważenia jednej z największych amerykańskich inwestycji w tym kraju jest niezwykle martwiące. Jako ponadpartyjna grupa amerykańskich senatorów chcemy jasno powiedzieć rządowi polskiemu, że uważnie przyglądamy się rozwojowi wypadków. Monitorujemy projekt ustawy złożony w polskim Sejmie, który, gdyby został przyjęty i stał się prawem, dyskryminowałby firmy spoza Unii Europejskiej oraz prawdopodobnie doprowadziłby do wyjścia z Polski poważnego amerykańskiego inwestora, który zatrudnia kilkanaście tysięcy osób. Ustawa ta, w połączeniu z odmową Polski odnowienia koncesji dla TVN, to kolejny krok w kierunki zagrażającym polskiej demokracji. Nie jest to sposób na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych, a na dodatek ograniczy to jeszcze bardziej wolność mediów, o którą Polacy tak długo walczyli" – czytamy w oświadczeniu.

Senatorowie stwierdzili, że "te oraz inne kroki podjęte ostatnio przez Polskę, sojusznika z NATO oraz bliskiego partnera i przyjaciela Stanów Zjednoczonych nie odzwierciedlają wspólnych wartości, które leżą u podstaw naszych dwustronnych stosunków". Według nich "decyzja o wprowadzeniu takiego prawa w życie może mieć negatywne konsekwencje dla stosunków obronnych, biznesowych oraz handlowych".

"Wzywamy polski rząd do zastanowienia się przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na nasze długoletnie stosunki" – napisali republikanie i demokraci.

Czytaj też:

"Nikt się nie zatnie w windzie". Posłanka Lewicy o głosowaniu ws. TVNCzytaj też:

"Zamrozi nam relacje gospodarcze". Gowin zdradza plany USA ws. "lex TVN"