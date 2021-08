"Polskie getta" w niemieckim medium. Ostra reakcja polskiego ambasadora

Administratorzy twitterowego konta Deutsche Welle umieścili wpis, w którym udostępniają link do artykułu dotyczącego książki Judy Batalion. W rozmowie z dziennikarzami historyk opowiada o dziejach walki żydowskich kobiet z Niemcami podczas II wojny światowej.

Wpis, który zawierał sformułowanie "polskie getta", wywołał zdecydowaną reakcję Marka Magierowskiego, który jest ambasadorem Polski w Izraelu. Dyplomata stwierdził, że jego autorzy powinni nie tylko go usunąć, ale także przeprosić za to, że w ogóle został on zamieszczony w mediach społecznościowych.

"Polskie getta"

"Sabotaż, broń palna, dynamit: Słowa rzadko kojarzone z żydowskimi kobietami mieszkającymi w polskich gettach podczas Holokaustu. DW @chrisseleh rozmawia z historykiem @JudyBatalion, która opowiada historię ich oporu" – napisano na profilu stacji.

Magierowskiostro zareagował na wpis niemieckiego medium.

"„Polskie getta”? Powinniście nie tylko usunąć ten tweet, ale także przeprosić. To jest po prostu przypadek negacji Holokaustu" – napisał polski dyplomata.

Wywiad powstał w związku z premierą książki Judy Batalion "Światło dni. Nieopowiedziana historia kobiet bojowników ruchu oporu w gettach hitlerowskich". Jej autorka jest wnuczką ocalałego z Holocaustu polskiego Żyda.

Niemieckie tłumaczenie książki ma zostać opublikowane w tym miesiącu. Książka pojawia się w czasie toczącej się w Niemczech debaty o tym, jak zachować pamięć o Holokauście, gdy naoczni świadkowie starzeją się i umierają.

Autorka podkreśliła wagę poczynionych przez nią odkryć, które zawarła w książce.

– Pierwsza to historia żydowskiego ruchu oporu w ogóle, zwłaszcza w Polsce, o której tak mało się mówi. A drugie to doświadczenie kobiet w Holokauście, o którym mówi się coraz częściej w ostatnich latach, ale na pewno nie wcześniej – mówi dla Deutsche Welle Batalion.

