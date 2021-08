Tusk przepisał majątek na żonę. Ujawniono jego wartość

O podziale majątku Tusków poinformowali dziennikarze Wirtualnej Polski.

Jak przypominają, Donald Tusk po raz ostatni złożył oświadczenie majątkowe w 2014 roku. W dokumencie z 29 kwietnia 2014 roku wskazano, że polityk miał 152 tys. zł i 2400 dolarów i wraz z żoną był właścicielem dwóch mieszkań o wielkości 40 oraz 65,5 metrów kwadratowych i działki letniskowej. Był również posiadaczem samochodu marki Toyota Auris z 2007 roku.

Przepisał nieruchomości na żonę

Z ustaleń Wirtualnej Polski, bazujących na zapisach w księgach wieczystych, wynika, że na początku sierpnia 2021 roku Donald Tusk nie był już właścicielem żadnych domów, mieszkań, lokali użytkowych, działek, gruntów rolnych. Jak informuje portal, 17 sierpnia 2017 roku jeden z gdańskich notariuszy dokonał podziału majątku między Małgorzatą Tusk a Donaldem Franciszkiem Tuskiem, a w efekcie tego działania nieruchomości przeszły na własność małżonki obecnego lidera PO.

Wycena majątku

Wirtualna Polska podjęła się również wyceny majątku, który w 2017 roku posiadał lider opozycji.

Posiadłość letniskowa położona na Kaszubach w okolicach Kartuz wyceniona została przez WP na około pół miliona złotych. Składa się z trzech działek, z których dwie należą w całości do Małgorzaty Tusk, a trzecia w 2/3 (pozostała część należy do bliskich przyjaciół rodziny Tusków).

Kolejna nieruchomość, która należy w całości do Małgorzaty Tusk, to mieszkanie w kamienicy w Sopocie, w dzielnicy Karlikowo. Na podstawie danych z serwisu Urban.one.wp.pl, dziennikarze Wirtualnej Polski podają, że posiadłość jest obecnie warta prawie 1,1 mln zł. Drugie mieszkanie, które Donald Tusk przepisał na żonę, znajduje się w dzielnicy Górny Sopot. Jego wielkość to ok. 40 metrów kwadratowych, a wartość wyceniona została na ok. 530 tys. – czytamy na WP.pl.

Tusk milczy

Pomimo licznych prób nawiązania kontaktu ze strony dziennikarzy Wirtualnej Polski, do tej pory nie otrzymali oni odpowiedzi ani od Donalda Tuska, ani z biura Platformy Obywatelskiej.

Czytaj też:

Macierzyństwo to niewolnictwo i udręka? Szokujące słowa TuskaCzytaj też:

Kto jest liderem opozycji? Polacy odpowiedzieliCzytaj też:

Ile Tusk zarobił w Brukseli? Gliński publikuje wyliczenia