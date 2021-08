"Zakażemy im noszenia mundurów". Błaszczak o "antyszczepionkowych terrorystach"

"Antyszczepionkowi terroryści nie mogą udawać żołnierzy Wojska Polskiego. Zakończyliśmy prace nad przepisami, które jednoznacznie zakażą noszenia mundurów przez tego rodzaju grupy i wprowadzą sankcje. Stosowne rozporządzenie kierujemy do uzgodnień międzyresortowych" – napisał minister obrony na Twitterze. MON nie podaje na razie, jakie szczegółowe regulacje ma zawierać projektowane rozporządzenie.

"Są brani za żołnierzy"

Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza", członkowie stowarzyszeń sprzeciwiających się obostrzeniom związanym z pandemią, a także szczepieniom, występują w umundurowaniu Wojska Polskiego, co sprawia, że są brani za żołnierzy.

Do tych doniesień nawiązał w czwartek lider PO Donald Tusk. "Jarosławie, wyjdź do ludzi i powiedz, co jako wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo masz zamiar z tym zrobić. Nikt z nas nie ma pewności, czy nie jest to dywersja, której źródła są poza granicami Polski. To wcale nie jest wykluczone" – apelował Tusk do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Ataki na punkty szczepień

W ostatnich dniach w Polsce doszło do fizycznych ataków na punkty szczepień. W niedzielę w nocy podpalono mobilny punkt szczepień i budynek sanepidu w Zamościu (woj. lubelskie). Sprawca nadal jest poszukiwany. Pod koiec lipca doszło do awantury między grupą osób, które chciały wtargnąć do punktu szczepień, a pracownikami placówki.

Minister zdrowia Adam Niedzielski nazwał podpalenie aktem terroryzmu, wystąpił do ministra sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o objęcie specjalnym nadzorem spraw związanych z atakami antyszczepionkowców. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) nazwał skandalem interwencje posłów Solidarnej Polski w sprawie szczepień podopiecznych domu dziecka.

W środę Komendant Główny Policji poinformował, że wydał polecenie objęcia całodobową ochroną mobilnych punktów szczepień oraz doraźną wszystkich pozostałych punktów szczepień.

