Polscy strażacy jadą na kolejną misję. Wesprą Greków w walce z dramatycznymi pożarami

Od kilku dni Grecja zmaga się z tragicznymi pożarami. Tysiące mieszkańców kraju zostało zmuszonych do ewakuacji. Sytuacja najtrudniejsza jest na terenach położonych na północ od Aten. W ciągu dnia temperatura przekracza tam 40 stopni. Synoptycy nie mają dobrych wiadomości - nic nie wskazuje na to, by pogoda miała się zmienić w ciagu najbliższych dni.

Polskie wsparcie

W odpowiedzi na apel o pomoc polskie władze zdecydowały się wesprzeć Greków w walce z żywiołem.

"Wczoraj premier Kyriakos Mitsotakis zwrócił się do mnie z prośbą o wsparcie w gaszeniu szalejących pożarów w Grecji. Zdecydowałem, że już dzisiaj grupa funkcjonariuszy z blisko 50 pojazdami Państwowej Straży Pożarnej zostanie skierowana do pomocy sojusznikowi. Dziękuję Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji za szybkie działanie" – poinformował premier Mateusz Morawiecki na Twitterze.

"Na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński polecił Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przygotowanie grupy strażaków, którzy mają wesprzeć greckich partnerów. Od kilku dni Grecja walczy z ogromnymi pożarami" – podało ministerstwo.

W sobotę ok. godz. 14.00. we Wrocławiu Zastępca Komendanta Głównego PSP dokona odprawy grupy, która wyruszy Grecji na pomoc. Polska skieruje tam 143 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 46 pojazdów z Wrocławia i Poznania. "Są to w sumie dwa moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. Zapotrzebowanie na pomoc otrzymano poprzez ERCC (Emergency Response Coordination Centre)" – poinformowało ministerstwo w komunikacie.

