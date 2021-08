Szykuje się kolejne ultimatum w Zjednoczonej Prawicy? Solidarna Polska planuje ofensywę

Według Informacji podanych przez dziennikarzy portalu wp.pl, wśród polityków Solidarnej Polski panuje przekonanie, że obecnie jest ostatnia szansa na przeprowadzenie głębokich zmian w wymiarze sprawiedliwości. Okazją ku temu ma być zapowiadana przez Jarosława Kaczyńskiego likwidacja Izby Dyscyplinarnej w jej obecnym kształcie.

Były wiceminister sprawiedliwości i obecny minister w KPRM Michał Wójcik podkreślił w rozmowie z "Wirtualną Polską", że Solidarna Polska jest zainteresowana wprowadzeniem prawdziwych zmian w obszarze sądownictwa.

– Chcemy, żeby były one głębokie, a nie wyłącznie pudrowane. Do tego konieczny jest powrót do pomysłów Zbigniewa Ziobry z 2017 r., które zostały zawetowane przez prezydenta. Wówczas jechaliśmy z reformami jak walec i o takiej wersji zmian mówimy. Konieczne są zmiany ustrojowe, nie tylko dotyczące Sądu Najwyższego, ale również sądów powszechnych – ocenił Wójcik.

Chociaż w oficjalnie politycy z partii Zbigniewa Ziobry nie próbują wzorem Porozumienia stawiać sprawy na ostrzu noża, to sygnały wysyłane na Nowogrodzką są jednoznaczne.

– Jako posłowie Solidarnej Polski zawsze byliśmy szanowani przez naszych przyjaciół z PiS, dlatego nie wyobrażam sobie reformy wymiaru sprawiedliwości bez udziału ministra sprawiedliwości. Po prostu nie da się tego zrobić bez Zbigniewa Ziobry i naszej formacji - przypomnę, że mamy 19 głosów – zaznaczył były wiceminister sprawiedliwości.

Skomplikowane relacje w Zjednoczonej Prawicy i perspektywa opuszczenia jej przez partię Gowina sprawia, że Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało liczyć każdą "szablę" przed przystąpieniem do głosowania kluczowych ustaw w Sejmie. To naturalnie potęguje siłę nacisku mniejszych koalicjantów na decyzje podejmowane w obozie rządzącym.

Według informacji, do których dotarła "Wirtualna Polska", ustawy o wprowadzeniu których marzy Solidarna Polska zakładają spłaszczenie struktury sądownictwa poprzez likwidację sądów rejonowych lub apelacyjnych, a także ograniczenie liczby sędziów Sądu Najwyższego.

Zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej

I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w czwartek częściowo zablokowała prace Izby Dyscyplinarnej. To pokłosie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca. TSUE orzekł wtedy, że ustanawiając nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej obowiązujący sędziów SN i sędziów sądów powszechnych, Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy prawa Unii.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skrytykował decyzję Manowskiej, jednak los Izby Dyscyplinarnej wydaje się być przesądzony. Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP zapowiedział jej rychły koniec.

– Zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie – poinformował. – We wrześniu pojawią się projekty rządowe dotyczące tej sprawy – zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

