Rząd ustąpi TVN? Suski: Zgłosimy poprawki do projektu ustawy medialnej

Suski z sejmowej mównicy zaczął przedstawiać założenia nowelizacji ustawy medialnej, która przez opozycję i część środowiska dziennikarskiego została okrzyknięta mianem "lex TVN".

Wystąpienie posła PiS zagłuszali jednak politycy opozycji. Na sali słychać było okrzyki: "Hańba!" i "Przecz z komuną!". Suski musiał zwrócić się z prośbą o interwencję do wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego.

– Co do zarzutów o łamanie demokracji, to chciałbym powiedzieć, że ci, którzy dzisiaj krzyczą „hańba”, to krzyczą o sobie. To wy wyrzucaliście dziennikarzy z telewizji, gazet. To wy zakładaliście dziennikarzom podsłuchy, inwigilowaliście dziennikarzy. To wy przejmowaliście gazety – odpierał ataki opozycji Suski.

– Przypomnę tutaj „Rzeczpospolitą”, prześladowanie telewizji Trwam, w końcu wydzieranie siłą przy użyciu służb specjalnych laptopa z kompromitującymi was nagraniami w redakcji „Wprost”. Tak broniliście wolności słowa jak rządziliście – dodał poseł.

Poprawka w "lex TVN"

Suski zapowiedział także, że do projektu ustawy medialnej zostaną zgłoszone poprawki, które mają umożliwić dostosowanie się stacji TVN do nowych przepisów.

– Zgłosimy do projektu noweli ustawy o radiofonii i tv poprawki wydłużające okres przejściowy, żeby jedna ze stacji mogła dopasować do polskich przepisów swoje udziały – powiedział poseł.

Nowelizacja ustawy

Przypomnijmy, że na początku lipca grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Sprawozdawcą jest Marek Suski.

Projekt wywołał bardzo ostrą dyskusję. Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN-owi. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Zapisy nowelizacji mówią, że mogą nadawać jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Głos w sprawie zabrało także szereg amerykańskich polityków (TVN należy do koncernu Discovery). Ponadpartyjne oświadczenie, w którym znalazło się ostrzeżenie dla polskiego rządu, opublikowali niedawno republikańscy i demokratyczni senatorowie.

Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu posłowie przyjęli poprawkę koła Kukiz'15, która zakazuje spółkom Skarbu Państwa zakupu udziałów w stacjach telewizyjnych. Jednocześnie odrzucono poprawkę zgłoszoną przez Porozumienie Jarosława Gowina.

