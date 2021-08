Sejm: Powtórka głosowania. Obrady zostały wznowione

Wniosek o powtórkę głosowania złożyła do marszałek Sejmu grupa 30 posłów. Wśród nich byli posłowie Kukiz'15, którzy wskazywali, że podczas pierwotnego głosowania doszło do pomyłki.

Elżbieta Witek poinformowała, że po spotkaniu Konwentu Seniorów, zasięgnięciu opinii pięciu sejmowych prawników oraz dokładnym zweryfikowaniu przepisów, jest możliwe powtórzenie głosowania. Przypomnijmy, że chodzi o głosowanie, zgodnie z którym obrady izby powinny zostać przerwane do września. Tego chciała m.in. Koalicja Polska.

Najpierw Sejm poparł wniosek o reasumpcję głosowania, a następnie posłowie odrzucili wniosek o odroczenie posiedzenia do 2 września. W kolejnym głosowaniu posłowie odrzucili wniosek o zakończenie obrad, który zgłosiła Polska 2050. Następnie izba przeszła do procedowania kolejnego punktu harmonogramu obrad.

Budka: To łamanie prawa

– Po raz kolejny nadużyła pani uprawnień. Od momentu, kiedy Sejm przegłosował odroczenie obrad do 2 września, jakiekolwiek decyzje dziś nie mogą zapadać. To, że pani z panem geniuszem Suskim wymyśliliście, że nie było roku odroczenia i dlatego macie reasumpcję, to jest działanie nielegalne. (...) W sposób nielegalny poddała pani pod głosowanie wniosek, który mógł być głosowany dopiero 2 września – powiedział szef klubu KO Borys Budka.

"Zarządzenie reasumpcji gdy wynik głosowania jest jasny i nie budzi żadnych wątpliwości to przekroczenie uprawnień.Będzie zawiadomienie do prokuratury" – napisała na Twitterze Kamila Gasiuk-Pihowicz.

