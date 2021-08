Semeniuk obejmie nową funkcję

W Ministerstwie Rozwoju, którym do wczoraj kierował Jarosław Gowin, powstała już lista osób do zwolnienia – wynika z informacji Onetu. Cały proces zwalniania ma nadzorować wiceminister Olga Semeniuk, której relacje z Gowinem nie były w ostatnich tygodniach najlepsze. Jednocześnie Semeniuk jest znana jako protegowana szefa KPRM Michała Dworczyka.

Na liście jest ok. 50 nazwisk. Zatwierdzić ją miał dyrektor generalny Ministerstwa Rozwoju Marcin Gubała, jednak nie chciał się na to zgodzić. Podał się do dymisji.

Nowa posada Semeniuk

W piątek portal Niezależna.pl, powołując się na własne źródła, podał, że wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk będzie nowym Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Przed kilkoma dniami Rada Ministrów wydała rozporządzenie, które przewiduje, że stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw obejmuje sekretarz lub podsekretarz stanu wyznaczony przez premiera. Obsługę merytoryczną oraz organizacyjną-prawną stanowiska zapewniać ma Kancelaria Premiera.

Dymisja Gowina

We wtorek premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu z rządu wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. Powodem miała być krytyka Polskiego Ładu ze strony lidera Porozumienia.

Po dymisji Gowina zarząd jego partii podjął decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy, a kilku wiceministrów związanych z Porozumieniem złożyło rezygnacje. Postąpili tak m.in. wiceszef MON Marcin Ociepa oraz dwoje wiceministrów z resortu rozwoju – Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy.

