No, pochwal się.

Dwa ministerstwa: spraw zagranicznych i obrony.

Ale jak dwa? Dla twoich ludzi dwa, tak?

Nie, oba dla mnie. Jednocześnie będę ministrem jednego i drugiego.

Przecież ty się na tym nie znasz.

Nauczę się. No co w tym takiego niby trudnego? Strzelać umiem, coś tam po angielsku gadam…

Jeszcze coś?

Wicepremiera. Że będę kandydatem na prezydenta na kolejną kadencję, a po dwóch kadencjach zrobi mnie sekretarzem generalnym ONZ.

Ty mu wierzysz?

– Znam faceta. Szczery jest. Niektóre moje piosenki to na pamięć zna. No wiem, z tym sekretarzem generalnym ONZ to może trochę przesadził. Musiałbym się do Nowego Jorku przeprowadzić, a nie chce mi się.