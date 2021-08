Prezydent Duda podpisał ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego

Prezydent podpisał ustawę zakładającą odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. W uroczystości brali udział m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek i premier Mateusz Morawiecki. Prezydent podziękował politykom zaangażowanym w proces tworzenia ustawy dotyczącej Pałacu oraz za to, że pomogli mu w dotrzymaniu złożonej obietnicy. Projekt odbudowy Pałacu Saskiego jest inicjatywą Andrzeja Dudy.

– To właśnie ten zespół budynków był symbolem Warszawy – powiedział prezydent podczas swojego przemówienia przypominając, że kwestia odbudowy zniszczonych budynków powróciła do debaty publicznej za sprawą prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Andrzej Duda stwierdził, że ta inicjatywa powinna była powstać już kilkanaście lat temu.

– Ta odbudowa powinna dawno nastąpić, ale Polska cały czas podnosiła się z ruin. Były inne potrzeby inwestycyjne. Potem Polska odbudowywała się po komunizmie. Teraz możemy powiedzieć, że Polska staje się państwem, które wchodzi do ligi państw zamożnych. Te wspaniałe obiekty zostaną przywrócone Warszawiakom, Polsce, nam wszystkim – powiedział Andrzej Duda.

Odbudowane budynki będą pełniły funkcje społeczne, kulturalne i edukacyjne – poinformował prezydent.

– Odbudowujemy te budynki z funduszy budżetowych, podnosząc tym samym Warszawę z ruin i symbolicznie kończąc jej odbudowę. To ważny moment, dlatego że symbolizuje on prawdę o II wojnie światowej: to Polacy byli ofiarami II wojny światowej, to nasze państwo było okupowane i zniszczone – dodał Duda.

Odbudowa Pałacu

W połowie lipca tego roku Sejm przyjął ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego i innych zniszczonych przez Niemców w czasie II wojny światowej budynków.

Za ustawą opowiedziało się 234 posłów, przeciw było 173, a 35 wstrzymało się od głosu.

„Przeciw” ustawie głosował m.in. niezrzeszony poseł Ryszard Galla, przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej w parlamencie (startował z okręgu opolskiego, od 2005 roku nieprzerwanie dostaje się do Sejmu z Komitetu Wyborczego Mniejszości Niemieckiej).

