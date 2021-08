Prezydent: Trzeba być dumnym z naszych żołnierzy i tego wielkiego zwycięstwa

Dziś przypada 101. rocznica zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej. W całym kraju trwają uroczystości upamiętniające "Cud nad Wisłą". 15 sierpnia to także Święto Wojska Polskiego. Najważniejsi politycy w kraju pojawili się w południe na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, aby wziąć udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego oraz apelu poległych. Jako pierwszy głos zabrał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON oddał hołd poległym w Bitwie Warszawskiej oraz podziękował polskim żołnierzom za ich ofiarną służbę.

Wielka bitwa

Następnie głos zabrał Andrzej Duda. Prezydent przypomniał, że w 1920 roku Polsce groziło niebezpieczeństwo ze strony bolszewików. Państwo było jeszcze słabe, o nieustalonych granicach. Tym większa była mobilizacja całego narodu w walce z najeźdźcą.

Andrzej Duda wskazał, że Bitwa Warszawska była szczególnym wydarzeniem nie tylko w historii Polski, ale także Europy.

– Wczoraj i dzisiaj w szczególny sposób składamy hołd na grobach żołnierzy wielkiej Bitwy Warszawskiej. Oddajemy im cześć – powiedział prezydent. Polityk dodał, że obowiązkiem współczesnych jest "mówić o historii, wspominać ją; trzeba być dumnym z naszych żołnierzy i tego wielkiego zwycięstwa".

Podczas swego przemówienia prezydent wspomniał o Józefie Piłsudskim oraz Wincentym Witosie, który zgodził się przyjąć w tamtym trudnym czasie funkcję premiera.

– Polska pokonała wroga i zapisała czynem wojennym i krwią historię kolejnego wielkiego polskiego zwycięstwa, na trwałe wpisanego w historię Polski, Europy i świata. Wszyscy wiemy, że idąca wtedy na Europę nawała bolszewicka została zatrzymana. Jak podkreślają niektórzy: chrześcijaństwo zostało znów przez Polaków obronione – stwierdził Andrzej Duda.

Heroiczne momenty

Prezydent wspomniał także o bohaterstwie polskich żołnierzy służących podczas misji wojskowych w XX i XXI wieku oraz o przykładach poświęcenia żołnierzy polskich sojuszników.

– Dziękuję żołnierzom polskim i żołnierzom państw sojuszniczych za to, że są tacy, jacy są i służą swoim ojczyznom, ale służą także za wolność i bezpieczeństwo nasze i wasze. To dzisiaj podstawa bezpieczeństwa światowego. Dziękuję za to z całego serca – powiedział prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że Polska "z całą pewnością dotrzyma postanowień Traktatu Północnoatlantyckiego". Dodał także, że polski rząd wypełni także inne zaciągnięte wzajemne zobowiązania, także te ekonomiczne czy handlowe.

– Ale wierzę w to głęboko i zapewniam jako prezydent, że będziemy dotrzymywali również innych naszych zobowiązań. Także wynikających z umów dwustronnych (...) Także tych dotyczących współpracy gospodarczej, handlowej i innych. Polska umów dotrzymywała, dotrzymuje i będzie dotrzymywała. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości – powiedział prezydent. Dodał także, że sam będzie pilnował, aby prawo było przestrzegane i stosowane.

– Zapewniam wszystkich, że będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad. W tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych – stwierdził.

Andrzej Duda podziękował także ministrowi obrony narodowej za modernizację polskiego wojska i zakup sprzętu. W szczególności prezydent podziękował za rozpoczęcie modernizacji polskiej marynarki wojennej.

W ramach obchodów 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej prezydent podpisał w niedzielę projekt ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego.

Czytaj też:

Prezydent Duda podpisał ustawę o odbudowie Pałacu SaskiegoCzytaj też:

Prezydent o Bitwie Warszawskiej: To było wielkie zwycięstwo. Polacy pognali Sowietów