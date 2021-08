Ultimatum KE ws. Izby Dyscyplinarnej. Jest decyzja premiera dot. odpowiedzi Polski

O decyzji premiera Morawieckiego donosi Polska Agencja Prasowa. Według dziennikarzy odpowiedź dla KE zostanie przekazana dzisiaj, w ostatnim dniu ultimatum, jakie Komisja postawiła Polsce. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze doniesienia o tym, że Polska będzie zwlekała z odpowiedzią do ostatniej chwili.

"Premier: do końca dnia do KE trafi kompleksowa odpowiedź ws. Izby Dyscyplinarnej SN" – napisano na Twitterze PAP.

twitter

Z kolei portal 300polityka.pl przytacza szerszą wypowiedź premiera Morawieckiego.

– Taka odpowiedź jest przygotowana i do końca dnia zostanie dzisiaj w odpowiednim czasie oczywiście przekazana do Komisji Europejskiej. Nie upubliczniamy tej informacji w mediach, ponieważ dobrą zasadą jest, żeby adresat najpierw mógł zapoznać się z tym co w naszej odpowiedzi się znajduje i taka bardzo kompleksowa i jednocześnie całościowa odpowiedź rzeczywiście zostanie udzielona – powiedział Morawiecki.

Ultimatum KE

15 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że ustanawiając nowy system odpowiedzialności dyscyplinującej sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy unijnego prawa. Wskutek tej decyzji I Prezes SN Małgorzata Manowska zdecydowała się na częściowe zablokowanie prac Izby Dyscyplinarnej.

Jednak takie rozwiązanie nie jest wypełnieniem ultimatum Komisji Europejskiej. Jeśli Polska całkowicie nie zawiesi działania Izby Dyscyplinarnej, KE już zapowiedziała będzie wnioskowała do TSUE o kary finansowe.

– Poprosiliśmy Polskę o potwierdzenie, że w pełni zastosuje się do decyzji z 14 lipca w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Polska powinna nas poinformować na temat przewidzianych środków w tej sprawie do 16 sierpnia. (...). W przypadku niespełnienia tej prośby Komisja zwróci się do TSUE o nałożenie kary na Polskę – Przekazała 20 lipca wiceszefowa KE Vera Jurora.

– Podobnie, jeśli Polska nie potwierdzi, że podejmie wszelkie konieczne kroki potrzebne do pełnego wykonania wyroku z 15 lipca dotyczącego Izby Dyscyplinarnej SN, Komisja rozpocznie procedurę naruszeniową. Oznacza to, że również w tym przypadku poprosimy o zastosowanie sankcji finansowych, jeśli Polska nie naprawi sytuacji do 16 sierpnia – dodała.

Czytaj też:

Talibowie w Kabulu. Premier Morawiecki zapowiada wizy humanitarneCzytaj też:

Morawiecki odpowiada izraelskim politykom. Padły mocne słowa