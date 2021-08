Ewakuacja z Afganistanu. Polska wysłała dwa samoloty, chodzi o ok. 100 osób

Michał Dworczyk poinformował, że dwa polskie samoloty wojskowe są w drodze do Afganistanu, a trzeci wkrótce ma wystartować. – Oczywiście mówimy o locie statków powietrznych, ale tak naprawdę to bardzo duża operacja logistyczna, koordynowana przez MSZ, realizowana przez MON przy współpracy oczywiście z innymi resortami. Jest to szereg wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć i z którymi mierzą się dzisiaj różne kraje zabierające z Afganistanu swoich obywateli oraz tych Afgańczyków, którzy przez ostatnie 20 lat współpracowali z kontyngentami poszczególnych krajów, zaangażowanych w misję w Afganistanie– stwierdził Michał Dworczyk w rozmowie z Polsat News.

– Tak jak premier Morawiecki zapowiedział, zrobimy wszystko, żeby każdy, kto współpracował z polskimi żołnierzami, polskimi dyplomatami, a dzisiaj potrzebuje pomocy, taką pomoc uzyskał – mówił dalej Dworczyk, nawiązując do wczorajszego wpisu szefa rządu.

Na liście do ewakuacji jest około 100 osób.

"Polska nie pozostawia swoich sojuszników w potrzebie"

Przypomnijmy, że premier Morawiecki opublikował wczoraj wpis na Facebooku, w którym m.in. zaapelował, "do polityków i osób publicznych, aby nie wykorzystywały dramatycznej sytuacji w Afganistanie do nakręcania społecznych emocji".

"Stale monitorujemy sytuację w Afganistanie. Na moje polecenie wkrótce wylatuje pierwszy samolot do Afganistanu, który posłuży do ewakuacji osób wymagających naszej opieki. Operacja ta jest przygotowywana od wczoraj" – wskazał Morawiecki.

Szef rządu zaznaczył, że "Polska nie pozostawia swoich sojuszników i przyjaciół w potrzebie".

Niepokój w Afganistanie

Po wkroczeniu w niedzielę do stolicy Kabulu wojsk talibów, w mieście doszło do masowej ucieczki Afgańczyków. Tysiące mieszkańców stolicy tłoczy się na lotnisku, aby dostać się na pokład jednego z samolotów, które odlatują do innych krajów. Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych przez dziennikarzy obecnych na miejscu zdarzenia pokazują dantejskie sceny.

W poniedziałek rzecznik talibów Mohammad Naeem powiedział w rozmowie z telewizją Al-Dżazira, że wojna w Afganistanie się skończyła.

Światowi politycy oraz międzynarodowa opinia publiczna obawia się ze strony talibów aktów zemsty na byłych współpracownikach sojuszniczych wojsk, które przez 20 lat stacjonowały w Afganistanie oraz terroru na kobietach i dziewczynkach, które najprawdopodobniej zostaną pozbawione przez talibów wszelkich praw.

Czytaj też:

Wstrząsający film z Kabulu. Ludzie przywiązali się do odlatującego samolotuCzytaj też:

Parys o polityce USA: Jak ktoś chce być misjonarzem, to niech idzie do klasztoru