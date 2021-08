Morawiecki: Polska pomoże w ewakuacji współpracowników UE i NATO

– Po Radzie Ministrów w gronie z ministrem spraw zagranicznych, ministrem obrony narodowej, ministrem spraw wewnętrznych omówiłem bardzo szczegółowo kontynuację akcji związanej z ewakuacją osób, które współpracowały z polską misją wojskową – powiedział premier podczas konferencji w Żabiej Woli.

Jak podkreślił Mateusz Morawiecki akcja ewakuacyjna z Afganistanu rozpoczęła się kilka tygodni temu – Już w czerwcu zaproponowaliśmy ewakuację osobom z tych prowincji, które współpracowały z Polakami i kilkanaście osób wraz z rodzinami pojawiły się już w Polsce lub innych miejscach, do których życzyły się udać i opiekę roztoczyliśmy nad nimi – zaznaczył.

Współpraca z UE i NATO

Szef rządu przekazał, że w poniedziałek Polska została poproszona przez przedstawicieli Unii Europejskiej i NATO o pomoc w ewakuacji osób współpracujących z tymi organizacjami. Również Międzynarodowy Komitet Olimpijski poprosił o ewakuację 4 osób.

– Lista osób współpracujących z UE i NATO zostanie nam przedstawiona w najbliższych dniach. To być może ok. 100 osób, w których ewakuacji będziemy pomagać. Przygotowujemy ten proces we spółpracy z Uzbekistanem, żeby logistyka tego transportu była jak najsprawniejsza – podkreślił Morawiecki. Między Afganistanem a Uzbekistanem będą kursować wojskowe samoloty transportujące uchodźców, następnie z Uzbekistanu trafią one w bezpieczne miejsca w Polsce i Europie.

– Wszystko jest organizowane w taki sposób, żebyśmy mogli pomóc naszym sojusznikom – zaakcentował.

Nowy zespół międzyresortowy

Mateusz Morawiecki zasygnalizował również powstanie nowej komórki w polskim rządzie. – Powołaliśmy zespół międzyresortowy pod kierownictwem szefa MSWiA, który ma się zająć dyslokacją tych osób, które będą ewakuowane z Afganistanu na terytorium RP – poinformował.

– Zobowiązałem również ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych do bardzo szczegółowego przejrzenia dokumentacji sprzed 8,10,15 lat, aby każdy kto kiedykolwiek współpracował z Rzeczpospolitą mógł u nas odnaleźć schronienie. Polska nie zostawia sojuszników, przyjaciół w potrzebie – przekazał Morawiecki.

Czytaj też:

"Dramatyczne słowa". Kwaśniewski: Biden powiedział prawdęCzytaj też:

Talibowie szukają kolaborantów. Prof. Balcerowicz: Im wszystkim grozi śmierćCzytaj też:

Szewko: Wszystkie organizacje ekstremizmu islamskiego będą miały bazę w Afganistanie