To już pewne. 1 września nauka rozpocznie się w trybie stacjonarnym

Szef MEiN Przemysław Czarnek pytany był we wtorek przez dziennikarzy o to, czy w związku ze zwiększającą liczbą zakażeń koronawirusem resort rozpatruje inne scenariusze, niż stacjonarny powrót do szkół i wprowadzenie regionalnych obostrzeń w tym zakresie.

– Nie. Wzrost liczby zakażeń (...) jest przewidywalny. Przewidywaliśmy go również kilka tygodni temu i tydzień temu i dwa tygodnie temu, i trzy tygodnie temu wraz z panem ministrem Adamem Niedzielskim. Było jasne, że czwarta fala koronawirusa do nas nadejdzie. I ona nadchodzi, albo już jest – mówił Czarnek.

– Nie jesteśmy zaskoczenie wzrostem zakażeń – zapewnił.

Minister przyznał, że są inne scenariusze, "ale w ogóle ich nie bierzemy pod uwagę na ten moment. Ani w krótszym, ani w dłuższym horyzoncie czasowym nie widzimy żadnych zagrożeń dla nauki stacjonarnej". Zauważył, że nikt nie wie, co będzie za kilka miesięcy.

– Natomiast jak państwo porównacie ten wzrost liczby zakażeń do tego, co mieliśmy jeszcze wiosną tego roku. To są zupełnie dwie różne rzeczywistości – podkreślił Czarnek.

– Nic się nie zmienia. Wracamy stacjonarnie do szkół 1 września, już za 2 tygodnie, ale nie straszmy dzieci. Jeszcze 2 tygodnie mogą sobie swobodnie odpoczywać – mówił.

Sytuacja epidemiczna w Polsce

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 221 nowych przypadkach zakażenia koronawirlsem w Polsce.

Zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 3 osoby – poinformował resort zdrowia.

Nowe przypadki COVID-19 pochodzą z województw: mazowieckiego (27), małopolskiego (21), śląskiego (19), podkarpackiego (18), podlaskiego (18), lubelskiego (16), wielkopolskiego (16), dolnośląskiego (15), łódzkiego (12), zachodniopomorskiego (11), pomorskiego (10), kujawsko-pomorskiego (9), świętokrzyskiego (9), warmińsko-mazurskiego (7), opolskiego (3), lubuskiego (1). "9 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną", czytamy.

Hospitalizowanych jest 335 chorych z COVID-19, a 48 z nich przebywa pod respiratorami – poinformował w poniedziałek resort zdrowia.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6 039 łóżek i 580 respiratorów. Łącznie od początku pandemii wyzdrowiało 2 655 543 osoby. Na kwarantannie znajduje się 63 155 osób.

Resort ponadto przekazał informację, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 48,6 tys. testów na koronawirusa. Liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 w Polsce w ciągu ostatniej doby wyniosła około 43,5 tys. Liczba wykonanych szczepień do tej pory to z kolei 35 474 489.

