Lisicki i Ziemkiewicz skomentują spór z Izraelem. Dziś "Polska Do Rzeczy"

Co dalej w relacjach z Izraelem? Jak powinna zareagować Polska? Co czeka Afganistan i Stany Zjednoczone? Na te pytania odpowiedzą dziś Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lisicki w kolejnym odcinku programu "Polska Do Rzeczy". Premiera już o godz. 18:30!