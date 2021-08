"Bezprecedensowe programy". Znamy szczegóły Samorządowego Polskiego Ładu

Podczas wizyty w Kamieńcu Ząbkowickim szef rządu zaprezentował założenia Polskiego Ładu dla samorządów. Mówił o "absolutnie bezprecedensowanych" programach inwestycyjnych dla Polski lokalnej.

Trzy filary Samorządowego Polskiego Ładu

Mateusz Morawiecki poinformował, że Samorządowy Polski Ład składa się z 3 filarów. Pierwszy dotyczy dochodów samorządów. To przekazanie 8 mld zł w IV kwartale na poczet wydatków przyszłorocznych. Ustawa w tej sprawie - wedle zapowiedzi szefa rządu - ma być gotowa w ciągu dwóch najbliższych tygodni.

Premier tłumaczył, że w wyniku tej zmiany dochody bieżące będą wyższe w samorządach w przyszłym roku niż te zaplanowane przez samorządy 5 maja tego roku, kiedy to zaprezentowały swoje prognozy na przyszły rok. – W wyniku tych zmian te dochody bieżące będą wyższe o 4,6 proc. – dodał. Morawiecki podkreślił, iż trudno o lepszy dowód na to, że rządzący zadbali o stan finansów samorządów w sposób właściwy.

– Drugi filar to filar stabilizacji tych dochodów. Dochody podzielone tak, żeby przewidywalnie wpadały do kasy budżetu gminy czy miasta - o to samorządowcy apelowali i wprowadzamy odpowiednie mechanizmy wzrostu – mówił dalej premier.

– Trzeci filar to rozwój i subwencja inwestycyjna, która będzie przekazywana samorządom co roku, którą jesteśmy w stanie wygospodarować dzięki stabilizacji finansów publicznych – dodawał szef rządu.

"Dzięki temu możemy zaprezentować ten program"

Z prognoz Kancelarii Premiera wynika, że po wprowadzeniu tego programu w roku 2022 samorządy osiągną dochody z PIT, CIT i subwencji ogólnej na poziomie ok. 146 mld zł. Dochody mają być wyższe o 4,3 proc. od prognozowanych. "Uwzględniając środki inwestycyjne z Funduszu Polskiego Ładu wzrost dochodów JST wyniesie 9,6 proc." – czytamy.

– Bardzo dobre wiadomości, ponieważ nasze działania uszczelniające i walczące z przestępstwami podatkowymi doprowadziły do uzdrowienia finansów publicznych. Dzięki temu możemy zaprezentować ten program – podkreślał Mateusz Morawiecki.

