"Rozważam to". RPO zaskarży nowelizację Kpa do Trybunału Konstytucyjnego?

Jak informuje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna", zgodnie z nowymi przepisami Kpa w połowie września zostaną umorzone wszystkie toczące się postępowania dotyczące decyzji administracyjnych, wszczęte później niż 30 lat od ich wydania. Dodatkowo niemożliwe będzie stwierdzenie nieważności takiego rozstrzygnięcia, jeśli od dnia jego wydania upłynęło 10 lat lub jeśli wywołało już ono nieodwracalne skutki prawne. Jak wskazują przepisy przejściowe, regulacje będą dotyczyły również już trwających spraw.

Jak zauważa dziennik, przepisy były formułowane pod kątem walki z dziką reprywatyzacją, jednak przełożą się na wszystkie sprawy, w których chodzi o unieważnienie decyzji organu państwa.

Właśnie ta kwestia budzi wątpliwość RPO, który w rozmowie z "DGP" twierdzi, że przyjęte przepisy przejściowe naruszają zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego w nim prawa.

– Tak naprawdę uzależniają one sytuację obywateli, którzy wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji, od wydolności i sprawności aparatu administracyjnego. Stawia to obywateli w nierównej pozycji z przyczyn od nich niezależnych. Dlatego też rozważam zaskarżenie tych regulacji do Trybunału Konstytucyjnego – zapowiada prof. Marcin Wiącek.

Nowelizacja Kpa

Podjąłem decyzję ws. ustawy, która była przedmiotem ożywionej i głośnej debaty w kraju i za granicą. Po dogłębnej analizie postanowiłem podpisać przyjętą przez Sejm i Senat nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego – poinformował w sobotę 14 sierpnia prezydent Andrzej Duda. W obszernym oświadczeniu opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta prezydent tłumaczy, dlaczego podjął taką decyzję.

Zgodnie z nowymi przepisami, po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej, niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Chodzi przede wszystkim o powstrzymanie procederu dzikiej reprywatyzacji. Z kolei ambasada Izraela stoi na stanowisku, że to uderzenie w prawa ofiar Holokaustu do roszczeń. Ustawę krytykują także Stany Zjednoczone.

