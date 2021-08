Wykorzystywanie seksualne dzieci. Jest decyzja ws. abp. Gołębiewskiego

Na stronach Archidiecezji Wrocławskiej ukazał się komunikat dotyczący abp. Mariana Gołębiewskiego arcybiskupa seniora wrocławskiego.

"Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań abp. Mariana Gołębiewskiego w sprawach wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych kapłanów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w czasach jego posługi biskupi (1996-2004), i z archidiecezji wrocławskiej (2004-2013)" – czytamy.

W wyniku zakończonego dochodzenia, Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego trzy decyzje.

Po pierwsze, nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy. Po drugie, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach publicznych, zarówno kościelnych, jak i świeckich. Po trzecie, nakaz zapłaty tytułem pokuty odpowiedniej kwoty z prywatnych środków, na rzecz Fundacji św. Józefa z przeznaczeniem na prewencję i towarzyszenie ofiarom wykorzystywania seksualnego.

Sprawa księdza Pawła K.

Paweł K. został zatrzymany po raz pierwszy w 2005 roku jako wikariusz we wrocławskiej parafii św. Ducha. Proponował trzem chłopcom po 100 złotych za usługi seksualne. Za księdza osobiście poręczył jako pierwszy abp Marian Gołębiewski, lecz wycofał się. Potem zrobił to abp wrocławski Henryk Gulbinowicz. Hierarchowie mieli wiedzieć o pedofilskich skłonnościach Pawła K., o czym poinformowała papieża Franciszka Fundacja "Nie lękajcie się". Kania był również przenoszony z parafii do parafii.

Paweł K. odsiaduje obecnie siedmioletni wyrok więzienia za gwałty i pedofilię. Watykan zdecydował o jego usunięciu ze stanu duchownego już przed Świętami Wielkanocnymi. Wrocławska Kuria poinformowała o tym dopiero po premierze filmu dokumentalnego braci Tomasza i Marka Sekielskich, "Tylko nie mów nikomu".

K. przez lata pracował w parafiach we Wrocławiu, Miliczu, Oławie i Bydgoszczy. Był też katechetą i opiekunem ministrantów.

