Prezydent na dożynkach: Rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe

Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą biorą udział w Dożynkach Gminy Tarnów w Zbylitowskiej Górze. Podczas swojego wystąpienia chwalił polskich rolników i doceniał polską żywność przez nich produkowaną.

"Rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe"

– Cieszę się, że możemy być z Państwem, bo dożynki to szczególny moment. Owoc trudu rolnika jest wtedy wartościowy, gdy dotykają go jego ręce. Polskie produkty rolne są bardzo cenione, a rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe – to szczególny dar – podkreślał prezydent Duda.

Podziękował rolnikom za pielęgnowanie tradycji przy jednoczesnym rozwoju polskiej wsi.

– Dziękuję, że zachowujecie wszystkie obyczaje i tradycje, a mimo to polska wieś staje się nowoczesna. Dziękuję za trud, który Państwo wkładacie, za serce i miłość – mówił.

Duda: Każdy rok poprawia sytuację na terenach wiejskich

Prezydent Duda zapewnił rolników o wsparciu ze strony państwa.

— Jestem tutaj także po to, by powiedzieć Państwu, że władze Rzeczypospolitej robią wszystko, by pochylić się nad polskim rolnikiem, który pochyla się nad polską ziemią. Polskie rolnictwo zawsze będzie wymagało wszechstronnej opieki ze strony państwa — stwierdził.

—Infrastruktura na terenach wiejskich powinna być jak najlepsza, by wyrównywać szanse — dobra szkoła, dobrzy nauczyciele, dobre możliwości komunikacji i zapewnione bezpieczeństwo. To wszystko to dzisiaj niezbędne elementy nowoczesnego państwa. Wierzę w to głęboko, że każdy rok poprawia sytuację na terenach wiejskich — dodawał.

