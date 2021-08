"Jeb** PiS". Marsz LGBT z udziałem Dulkiewicz

"Mamy tylko jedno życie" – pod takim hasłem przeszło w sobotę przez Śródmieście Gdańska kilka tysięcy osób w VI Trójmiejskim Marszu Równości. Była to manifestacja solidarności ze środowiskami LGBT. Uczestników marszu wsparli swoją obecnością pracownicy służb dyplomatycznych Irlandii, Malty, Danii i Niemiec.

"Kochani, dziś Gdańsk jest tęczowy, bo tęcza jest symbolem naszej równości. Mamy pełne prawo do wolności, do wolnych wyborów, demokracji, praworządności, do ochrony, kiedy dzieje nam się krzywda. Pokażmy podczas tego marszu, ale też w życiu codziennym, że jako mieszkanki i mieszkańcy Gdańska jesteśmy za równością każdego człowieka i potrafimy szanować siebie wzajemnie, bo to jest najważniejsze. Dziękuję wam bardzo. Wszystkiego dobrego!" – napisała na Facebooku prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która objęła paradę swoim patronatem.

facebook

Jak bawili się uczestnicy marszu? Na na nagraniach dostępnych w internecie słychać, jak ludzie skandują: "Jeb** PiS" w rytm donośnej muzyki.

twitter

Komentarze posłanek opozycji

Na paradzie w Gdańsku pojawiły się m.in. przedstawicielki opozycji. "Piękny Trójmiejski Marsz Równości. Tłumy, odważny i otwarty. Polska się zmieni dzięki tysiącom osób - w tym młodych - wierzących w wartości jakimi jest wolność i szacunek dla każdej osoby" – napisała na Twitterze Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej.

twitter

"VI Trójmiejski Marsz Równości za nami. #PolityczkiLewicy były obecne, bo #ZrobimyToLepiej i mamy tylko #JednoŻycie. Było wspaniale, jesteśmy wszyscy po stronie równości. Dziękuję Wam!" – oświadczyła z kolei Beata Maciejewska, posłanka Lewicy.

twitter

"Wspaniały Marsz Równości w Gdańsku. Bo prawo do miłości to prawo człowieka. I każdy/a ma do niego prawo" – dodała Wanda Nowicka (Lewica).

twitterCzytaj też:

Czarnek o Paradzie Równości: Czy to są normalni ludzie?Czytaj też:

Trzaskowski do uczestników Parady Równości: Będą was wyzywać od najgorszych