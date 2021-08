Powraca sprawa "uchwały sanacyjnej". Ile osób straciło stanowiska?

Rada Polityczna PiS uchwaliła 3 lipca tzw. uchwałę sanacyjną, w myśl której członkowie najbliższej rodziny polityków tej partii, zasiadający w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, zostaną usunięci ze swoich stanowisk.

Polskie Stronnictwo Ludowe opublikowało kilka tygodni temu listę ponad 350 polityków Zjednoczonej Prawicy, członków ich rodzin oraz znajomych, którzy w ostatnich latach znaleźli zatrudnienie w spółkach skarbu państwa.

W tej sprawie miesiąc temu Brejza zwrócił się do premiera Morawieckiego. Senator PO domagał się wówczas informacji, ile osób pomiędzy 5 a 9 lipca straciło pracę na podstawie uchwały. Polityk chciał przekazania imiennej listy dokonanych zmian w spółkach skarbu państwa.

Teraz, po upływie miesiąca, senator podkreśla, że nie otrzymał od szefa rządu żadnej odpowiedzi.

"Uchwała sanacyjna"

O problemie, który wpływa na notowania partii rządzącej w jednym z wystąpień mówił prezes Jarosław Kaczyński. – To jest syndrom tłustych kotów, niechęć do pracy, chęć do walki o stanowiska. I to jest nepotyzm. On nie jest szeroki, ale z tego opozycja korzysta. Ta łyżka jest bardzo mała w stosunku do beczki naszych sukcesów. Ale mam wrażenie, że jest jednak coraz większa. Trzeba jasno powiedzieć - jeśli tego nie zmienimy, to nie mamy żadnych szans, aby wygrać wybory. Obowiązkiem tego kongresu jest załatwić te sprawy – mówił prezes PiS.

Nad wprowadzeniem w życie postanowień uchwały odpowiedzialny jest wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W dokumencie przewidziano wyjątki dla osób zatrudnionych ze względu na swoje kompetencje lub "trudną sytuację życiową". W treści dokumentu mowa jest jedynie o współmałżonkach, dzieciach, rodzeństwie i rodzicach.

