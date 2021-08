Kukiz nie odpuszcza dziennikarzom TVN. Napisał do Kajdanowicza

– Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi (…) Śmiecie – powiedział w TVN24 Władysław Frasyniuk i wywołał burzę. Wywiad z byłym opozycjonistą w programie "Faktach po faktach" prowadził Grzegorz Kajdanowicz, który nie tylko nie zareagował na słowa Frasyniuka, ale domagał się od żołnierzy, by ujawnili swoje personalia i odsłonili twarze.

Tłumacząc potem swoje zachowanie, Kajdanowicz powiedział, że "każdy gość bierze pełną odpowiedzialność za słowa wypowiadane w programie". Mój błąd polegał na tym, że nie zwróciłem uwagi Władysławowi Frasyniukowi, że użycie słowa "śmieć" w stosunku do jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek sytuacji jest nie do zaakceptowania – stwierdził.

Na słowa dziennikarza TVN zareagował Paweł Kukiz. "Głowa do góry, panie Kajdanowicz! Nikt nie jest doskonały. Ma pan na szczęście perfekcyjną koleżankę, która takich błędów nie popełnia" – stwierdził na Twitterze poseł.

twitter

Sikorski obrażał Kukiza u Olejnik

Co Paweł Kukiz miał na myśli? Chodziło o wywiad Moniki Olejnik z Radosławem Sikorskim. Były szef MSZ obrażał Kukiza w programie "Kropka nad i" po burzliwym posiedzenie Sejmu, na którym doszło do reasumpcji głosowania.

– Paweł Kukiz jest albo kompletnym durniem, który nie rozumie, co się dzieje, albo sprzedajną szmatą – mówił Sikorski. Olejnik wtedy nie zareagowała, zamiast tego przeszła do następnego pytania.

Sprawa trafiła do Rady Etyki Mediów, która zdecydowała w ubiegłym tygodniu, że Kukiz "otrzymał to, o co sam prosił", a Olejnik nie miała powodu, by interweniować.

Czytaj też:

Oświadczenie TVN ws. Frasyniuka. Zabawna odpowiedź KukizaCzytaj też:

Frasyniuk odniósł się do swoich skandalicznych słów