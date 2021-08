10 samolot z Afganistanu w Polsce. Łącznie ewakuowano już ponad 700 osób

Odkąd talibowie przejęli kontrolę w Kabulu, trwa ewakuacja polskich współpracowników z Afganistanu. Michał Dworczyk przekazał, że łącznie przetransportowano już ponad 700 osób.

"Dziś rano w Warszawie wylądował 10. samolot ewakuacyjny. Na pokładzie znalazło się 116 osób, w tym 37. dzieci poniżej piątego roku życia. Łącznie ewakuowaliśmy z Kabulu już ponad 700 osób" – napisał polityk na Twitterze.

Coraz trudniejsza sytuacja

Podczas wczorajszej konferencji Dworczyk podkreślił, że sytuacja w Afganistanie jest coraz trudniejsza. – Coraz trudniej dostać się na tę część bezpieczną lotniska, kontrolowaną przez oddziały sojusznicze. Natomiast absolutna większość osób, które w sposób ścisły współpracowały czy to z polskimi dyplomatami czy to z polskimi żołnierzami, jest już w Polsce albo jest w drodze do Polski– stwierdził Michał Dworczyk na briefingu prasowym przed KPRM.

Z kolei rzecznik talibów Zabiullah Mujahid poinformował dzisiaj, że nowe władze w Kabulu nie będę wpuszczać Afgańczyków na lotnisko oraz przekazał, że tłumy oblegające lotnisko mają wrócić do domu.

Polscy żołnierze uratowali 13-latka

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk opisał na Twitterze historię 13-letniego Fawada z Afganistanu, który w trakcie ewakuacji zagubił swoją rodzinę. Polityk poinformował, że chłopiec został uratowany przez polskich wojskowych w niezwykle trudnych warunkach.

Teraz żołnierze próbują odnaleźć bliskich chłopca. Informacja o 13-latku trafiła także do organizacji pozarządowych. Dworczyk poprosił internautów o udostępnienie i wspólne zaangażowanie w tej sprawie. Do postu załączył hasztag #Fawad Family. Tweet został zamieszczony w języku polskim i angielskim.

„13-letni Fawad w trakcie próby ewakuacji zagubił swoją rodzinę. Został uratowany w niezwykle trudnych warunkach przez 🇵🇱 żołnierzy. Od niedzieli starają się odnaleźć jego bliskich. Informacja trafiła do organizacji pozarządowych. Prośba o #RT i wspólne zaangażowanie! #FawadFamily” – przekazał Dworczyk.

