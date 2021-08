Szkoła letnia Akademii Patriotyzmu za nami

Gośćmi i prelegentami zjazdu byli dziennikarze: dr Karol Gac (Do Rzeczy) i Marcin Koczyba (Radio Kraków), którzy wprowadzali młodzież w tajniki dziennikarstwa, współpracy z mediami i podpowiadali jak doskonalić swój warsztat występując w mediach tradycyjnych oraz w jaki sposób korzystać z mediów społecznościowych.

Dr Edyta Pindel przedstawiła perspektywę społeczną resocjalizacji osób skazanych, zwracając uwagę na kontekst wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz wymiar ekonomiczny. Kolejny z prelegentów, dr Marcin Chmielowski, wiceprezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości w praktyczny sposób opowiadał o możliwościach i perspektywach rozwoju organizacji trzeciego sektora, w szczególności pozyskiwania środków na ich funkcjonowanie.

Niezwykle istotnym modułem zjazdu był także wykład poświęcony roli i znaczeniu Młodzieżowych Rad Gmin jako formy zaangażowania młodego pokolenia w sprawy publiczne. Przeprowadził go, jeden z koordynatorów Akademii Patriotyzmu, Piotr Wasilewski. Jest on współprzewodniczącym Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, a zarazem wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Wchodząc w interakcję ze słuchaczami apelował do nich o jak największe zaangażowanie oraz aktywność zarówno na polu samorządowym, jak i społeczno-politycznym.

Krakowska „Szkoła letnia” to trzeci z sześciu zaplanowanych zjazdów Akademii Patriotyzmu. Projekt adresowany jest do uczniów i studentów. Oparto go na czterech blokach tematycznych: gospodarce, polityce, historii i mediach. Jego celem jest przygotowywać i edukować młodzież zainteresowaną podjęciem aktywności społecznej. Organizatorem Akademii jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego, partnerem strategicznym natomiast KGHM Polska Miedź S.A. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a bierze w nim udział kilkadziesiąt osób z całego kraju. Więcej informacji na jego temat jest dostępnych na stronie akademiapatriotyzmu.pl. Kolejny zjazd zaplanowano na 11 września br.