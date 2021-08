"O co my się tak naprawdę bijemy?". Trzaskowski otworzył Campus Polska

Wydarzenie pod nazwą "Campus Polska Przyszłości" odbywa się pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrwa od 27 sierpnia do 2 września. W piątek głównym punktem programu jest debata Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem.

Trzaskowski otwiera Campus Polska

Trzaskowski zainaugurował wydarzenie. Zapowiedział, że z Tuskiem „będą rozmawiać o tym, co jest naprawdę ważne”. – Zaraz będę rozmawiał o tym wszystkim z Donaldem Tuskiem. […] Wyobrażacie sobie taka debatę między Jarosławem Kaczyńskim a Suskim albo Błaszczakiem? – zapytał zgromadzonych.

– Rozmów z wami było mnóstwo i chciałbym wam podziękować. Po kampanii prezydenckiej było ich jeszcze więcej i zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym zrobić. Jak zareagować – zwrócił się do uczestników zjazdu Rafał Trzaskowski.

– Nie wystarczy tylko i wyłącznie być przeciw czemuś. To ważne, żeby ten nasz sprzeciw wobec złej władzy wybrzmiał. My przecież od sześciu lat przez cały czas demonstrujemy swoje przywiązanie do demokracji, do praw, wszędzie i na ulicach i w Sejmie i w internecie, ale to nie wystarczy. Trzeba się wspólnie zastanowić, o co my się tak naprawdę bijemy, co jest dzisiaj dla nas najważniejsze, jakie priorytety, wyzwania stawia przed nami Polska, Europa, świat i to dokładnie ten cel, żeby o tym rozmawiać – stwierdził Rafał Trzaskowski podczas swojego przemówienia.

– Najwyższy czas, żeby na poważnie zagwarantować bezpieczną pracę, prawo do mieszkania. Tego nauczyła nas epidemia. Musimy zacząć rozmawiać na poważnie o reformie zdrowia – powiedział.

Prezydent Warszawy odniósł się do sytuacji na polsko-białorsukiej granicy. – Dzisiaj wszyscy się zastanawiamy nad tym co się dzieje na wschodniej granicy i przecież chyba dla nas wszystkich jest oczywiste, że tym ludziom trzeba natychmiast pomóc. Woda, jedzenie, leki. A wszyscy przede wszystkim co? Naigrują się z Franka Sterczewskiego, który tam jest, który się po prostu stara się pomóc – mówił Rafał Trzaskowski.

Po jego przemówieniu rozpoczęła się debata z Donaldem Tuskiem.

Czytaj też:

Campus Polska Przyszłości. Spotkania z Trzaskowskim tylko dla zaszczepionychCzytaj też:

"W Polsce nie może być tak, jak teraz". Trzaskowski zwraca się w spocie do młodych