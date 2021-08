"Musimy o tym rozmawiać". W poniedziałek odbędzie się Rada Gabinetowa

Na poniedziałek na godz. 12 prezydent zwołał Radę Gabinetową, która będzie poświęcona przygotowaniom do nowego roku szkolnego.

Duda pytany w TVP Info, jakie szczegóły chciałby poznać podczas Rady Gabinetowej, przypomniał, że w ubiegłym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego też zwołał Radę Gabinetową. – Po to, żeby zapytać, w jakim stopniu nasz system edukacji, szkół po prostu, jest przygotowany na falę koronawirusa i jakie rząd przewiduje działania, w jaki sposób ma zamiar zabezpieczać, jakie ma zamiar podejmować decyzje, jeżeli by się okazało, że będzie wzrost zachorowań – odpowiedział.

– Musimy o takich sprawach porozmawiać, bo to jest bardzo ważne. Te rzeczy powinny być zaplanowane i powinny być realizowane w sposób metodyczny według pewnego scenariusza, który przewiduje różne możliwości – mówił prezydent.

Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Decyzję o zwołaniu Rady podejmuje wyłącznie prezydent. Stanowiska przedstawione podczas Rady Gabinetowej nie mają charakteru prawnie wiążącego. Rada zwoływana jest, gdy prezydent uzna dany problem za "sprawę szczególnej wagi".

Powrót dzieci do szkół

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przypomniał na piątkowej konferencji, że 2 sierpnia resort przekazał wytyczne dotyczące sposobu funkcjonowania szkół w zbliżającym się roku szkolnym. Podkreślił, że "to są zalecenia i wytyczne, które będą realizowane przez dyrektorów szkół i nauczycieli w takim zakresie, w jaki jest to możliwe w poszczególnych placówkach oświatowych". – To nie są przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które by obligowały do ich pełnego zastosowania wszędzie bez względu na okoliczności, ale nasze zalecenia – zaznaczył minister.

Szef resortu edukacji podkreślił, że powrót dzieci i młodzieży do szkół pod koniec ubiegłego roku szkolnego był ważnym elementem przygotowania do nowego roku.

– Stałe konsultacje w Ministerstwem Zdrowia doprowadziły do tego, że po lockdownie związanym z trzecią falą szybko uczniowie wrócili do szkół- najpierw dzieci w przedszkolach, później dzieci w klasach 1-3, a następnie w klasach 4-8 i szkołach ponadpodstawowych tak, że w ostatnich sześciu tygodniach nauka w pełni wróciła do trybu stacjonarnego – mówił.

Czytaj też:

Dzieci wracają do szkół. "Odbudowała się w części wspólnota szkolna"Czytaj też:

Wstrząsający materiał o przemocy i molestowaniu w szkole. Jest reakcja ministraCzytaj też:

Czarnek zachwala Kukiza: Jest dzielnym mężczyzną