Jednoznaczna deklaracja Tuska. "Wyrażę zgodę na związki partnerskie"

Po piątkowej debacie Rafała Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem z sali padło pytanie skierowane do p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. – Kiedy będę mógł wziąć ślub ze swoim chłopakiem? – zagadnął mężczyzna.

Początkowo lider PO unikał jednoznacznej odpowiedzi. – Jestem politykiem ostrożniejszym niż Rafał, niż większość z was mogłaby oczekiwać, jeśli chodzi o te mocne, potrzebne zmiany obyczajowe w Polsce. Ostrożniejszym dlatego, że jestem przekonany, że dla bardzo wielu Polaków to jest ciągle coś, co niełatwo przychodzi im akceptować – mówił Tusk.

– W mojej ocenie trzeba robić wszystko, aby osoby nieheteroseksualne czuły się nie tylko uprawnione do zawarcia związku małżeńskiego, ale także, żebyśmy wszyscy czuli się wobec siebie dobrze, żebyśmy znaleźli w sobie gotowość do akceptacji – kontynouwał były premier. Gdy stało się jasne, że polityk nie zamierza udzielić jasnej odpowiedzi, z sali padło raz jeszcze pytanie "Kiedy?".



– To nie do mnie pytanie, bo to nie ja decyduję. Mogę natomiast zadeklarować, że jeśli ja będę stał na czele większości parlamentarnej po wyborach parlamentarnych, jedną z pierwszych decyzji będzie zgoda na związki partnerskie w Polsce – zadeklarował Tusk.

Niedosyt lewicy

Zapowiedź lidera PO wywołała spore zamieszanie. Ze strony lewicowych polityków i aktywistów posypały się wyrazy niedosytu i nieufności.

"Super. Na jakich warunkach i dla kogo? Dla par niehetero? Z prawem do nazwiska, dziedziczenia (np. renty tzw. »wdowiej«) oraz wspólnego rozliczania z podatków?Jeżeli to ma być wiarogodne, złóżcie jako PO w Sejmie projekt, by wszyscy wiedzieli, czego dokładnie mogą oczekiwać" – skomentowała Anna Maria Żukowska z Lewicy.

Zgryźliwy wpis umieścił też aktywista Bart Staszewski. "Dzisiaj Donald Tusk pytany o śluby LGBT odpowiedział że może dać tylko związki partnerskie. To nie jarmark żeby się targować. Polki i Polacy oczekują pełnej równości a nie protezy. Chcemy równości, która Panu wystaje zza pleców" – czytamy na jego profilu na Twitterze.

