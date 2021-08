Kościół w Polsce pomoże Afgańczykom. Biskupi podjęli decyzję

Decyzja o pomocy dla Afgańczyków zapadła 25 sierpnia br. na Jasnej Górze podczas Rady Biskupów Diecezjalnych. Hierarchowie jednogłośnie zdecydowali o ogłoszeniu niedzieli 5 września dniem solidarności z poszkodowanymi mieszkańcami Afganistanu. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się do wiernych w Polsce z apelem o modlitwę i pomoc materialną.

Decyzja biskupów

Przewodniczący KEP prosi, aby 5 września w każdym kościele i kaplicy w Polsce w czasie modlitwy powszechnej prosić Boga o pokój w Afganistanie oraz w intencji Afgańczyków. Z kolei po mszach św. będzie przeprowadzona zbiórka na rzecz poszkdowanych.

"Wsłuchując się w głos papieża Franciszka, który wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by +modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu+, zwracam się z apelem do pasterzy i wiernych Kościoła w Polsce o modlitwę i pomoc materialną dla cierpiącego ludu Afganistanu” – pisze w specjalnym apelu abp Gądecki.

Zebrane środki zostaną przeznaczone do dyspozycji Caritas w zakresie pomocy migrantom i uchodźcom. W Pakistanie, gdzie obecnie przebywa najwięcej afgańskich uchodźców, rozpocznie się trzymiesięczna interwencja humanitarna natychmiastowej pomoc dla około 1500 rodzin. W akcję włączy się tamtejszy oddział Caritasu.

Sytuacja w Afganistanie

Po upadku afgańskiego rządu i zajęcia kraju przez talibów, mieszkańcy Afganistanu obawiają się terroru i prześladowań. Tysiące z nich starały się uciec z kraju z lotniska w Kabulu. Z powodu braku dostępnych lotów, na płycie lotniska działy się dantejskie sceny.

W czwartek w pobliżu kabulskiego lotniska doszło do zamachu terrorystycznego. W jego wyniku zginęło 13 amerykańskich żołnierzy, a 14 zostało rannych. Śmierć poniosło także kilkudziesięciu Afgańczyków, a 120 osób zostało rannych.

Czytaj też:

Kościół zabrał głos ws. migrantów koczujących na granicyCzytaj też:

Apel do polskich biskupów o ochronę Mszy trydenckiej