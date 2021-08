"Nie doczekał sprawiedliwości". Nie żyje ojciec Pawła Adamowicza

Informację o śmierci Ryszarda Adamowicza przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej.

"Odszedł Ryszard Adamowicz, ojciec Pawła Adamowicza. Nie doczekał sprawiedliwości i osądzenia mordercy swojego syna" – napisał na Twitterze polityk.

"Dziś w nocy odszedł od nas tata Pawła i Piotra, Ryszard Adamowicz. Cudowny, ciepły, bezgranicznie dobry, wyjątkowej kultury i bardzo głębokiej wiary mąż, ojciec i dziadek. Bardzo się z Pawłem kochali, więc w tym smutnym dniu jest światełko - są już razem. Do zobaczenia tatusiu" – napisała z kolei wdowa po prezydencie Gdańska, Magdalena Adamowicz.

Zmarłego pożegnała także obecna prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. "Wspominam pana Ryszarda z wdzięcznością za jego ciepło, uśmiech i miłość do muzyki. Do Gdańska przyjechał tuż po wojnie z Wilna… Łączę się w bólu z bliskimi. Do zobaczenia po lepszej stronie życia!" – napisała.

Śmierć Pawła Adamowicza

13 stycznia 2019 r., podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Paweł Adamowicz, w czasie przemawiania ze sceny WOŚP w Gdańsku, został zaatakowany nożem przez Stefana W. Następnego Adamowicz dnia zmarł w szpitalu. Polityk ten był prezydentem Gdańska prawie 21 lat. Miał 53 lata.

Pogrzeb Adamowicza odbył się 19 stycznia w Bazylice Mariackiej. Urna z prochami prezydenta Gdańska spoczęła w kaplicy św. Marcina.

Czytaj też:

Adamowicz: Ludzie giną, bo nie mogą zrozumieć, że słowo może zabićCzytaj też:

Druga rocznica zabójstwa Pawła Adamowicza. Dulkiewicz: Czekamy na fakty