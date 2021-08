Pogarsza się sytuacja na granicy. Zatrzymano kilkadziesiąt osób

Grupa migrantów od kilkunastu dni koczuje w pobliżu granicy polsko-białoruskiej na wysokości miejscowości Usnarz Górny (woj. podlaskie). Według Straży Granicznej grupa liczy 24 osoby, które znajdują się po białoruskiej stronie granicy. Zgodnie z zapowiedzią szefa MON Mariusza Błaszczaka, wojsko rozpoczęło budowę wysokiego na 2,5 m płotu wzdłuż granicy z Białorusią.

Wokół imigrantów narasta spór w kraju. Znaczna część opozycji domaga się przyjęcia grupy cudzoziemców, rządzący odpowiadają, że Polska musi bronić nienaruszalności swoich granic i nie może ulegać Łukaszence.

Trudna sytuacja na granicy

Problemem nie jest jednak jedynie grupa zgromadzona na wysokości Usnarza Górnego. Straż Graniczna informuje o kolejnych incydentach i nielegalnych próbach przekroczenia granicy.

"Liczba nielegalnych prób przekroczenia granicy z do znów wzrosła.Wczoraj tj.27.08 takich prób było 130.Strażnicy graniczni zatrzymali 40 cudzoziemców, pozostałe 90 prób zostało udaremnionych"– przekazano w porannym wpisie w mediach społecznościowych.

Wczoraj strażnicy graniczni zatrzymali 40 cudzoziemców,którzy nielegalnie przekroczyli granicę. "Wśród nich grupę 14 obywateli Syrii, na którą pod granicą oczekiwał ich rodak(posiada szwedzką kartę pobytu).Mężczyzna przyjechał busem,aby wywieźć imigrantów-został również zatrzymany" – przekazała Straż Graniczna.

Reakcje UE, NATO oraz ETPC

Komisja Europejska sprzeciwia się nielegalnej imigracji na teren państw członkowskich Unii Europejskiej oraz podżegania do niej ze strony państw trzecich. „Ten obszar między granicami Polski i Białorusi to nie jest kwestia migracji, tylko część agresji Łukaszenki na Polskę, Litwę i Łotwę, w celu destabilizacji UE” – oceniła Ylva Johansson, komisarz UE. do spraw wewnętrznych.

Komisja Europejska przychylnie odniosła się do pomysłu budowy płotu na granicy z Białorusią.

W środę Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu przychylił się do wniosku o zastosowanie środków tymczasowych w sprawie ludzi koczujących w okolicy Usnarza Górnego, ale nie nakazał Polsce otworzenia dla nich granic. Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk zwrócił uwagę w TVP Info, że w wyroku ETPC napisano, iż kwestia przekraczania granicy leży w kompetencji państw członkowskich.

Z kolei NATO jest gotowe wspierać swoich sojuszników i "utrzymywać bezpieczeństwo w regionie". Przedstawiciele Paktu potępili również działania reżimu Aleksandra Łukaszenki.

"Wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki jako taktyki hybrydowej jest niedopuszczalne" – czytamy w oświadczeniu.

W dokumencie przypomniano, że na wniosek rządu Litwy, Jens Stoltenberg omówił sytuację na granicy z Białorusią z rządami państw sojuszniczych. Z kolei 25 sierpnia, na prośbę rządu Litwy, do tego państwa został wysłany zespół ekspertów do zwalczania zagrożenia hybrydowego.

W oświadczeniu wspomniano, ze na podobną pomoc może liczyć również Polska.

