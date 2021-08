Media: Morawiecki spotka się Jourovą w kluczowej sprawie dla Polski

Jourova przybędzie do Polski w związku z 41. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych. Unijna komisarz weźmie udział w obchodach rocznicy wydarzenia, które odbędą się w Gdańsku. W związku ze swoją wizytą w Polsce, czeska polityk spotka się m.in. z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem, liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem.

Jak donosi RMF FM Jourova spotka się także z premierem Mateuszem Morawieckim.

Ultimatum KE

Tematem rozmowy ma być wykonanie przez Polskę orzeczenia TSUE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz kwestia Krajowego Planu Odbudowy.

Przypomnijmy, że 15 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że ustanawiając nowy system odpowiedzialności dyscyplinującej sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy unijnego prawa. Wskutek tej decyzji I Prezes SN Małgorzata Manowska zdecydowała się na częściowe zablokowanie prac Izby Dyscyplinarnej.

Komisja Europejska postawiła Polsce ultimatum: jeśli do 16 sierpnia orzeczenie TSUE nie zostanie wykonane, wtedy KE zwróci się do Trybunału o nałożenie kary na Polskę. Polski rząd w dniu wygaśnięcia ultimatum przesłał do Brukseli obszerne wyjaśnienia dotyczące Izby Dyscyplinarnej. Jednak zdaniem niemieckich komentatorów, tylko cud mógłby przekonać KE do uznania polskich racji i uchronić Warszawę przed karami finansowymi.

Z kolei kwestia Krajowego Planu Odbudowy utknęła w Brukseli z, jak donoszą media, powodu nacisku KE na sprawy związane z praworządnością. Plan to dokument, który zawiera "mapę drogową" wydatkowania środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Jak dotąd KE nie zaakceptowała jeszcze polskiego KPO, mimo że ten został wysłany do Brukseli w terminie.

Spotkanie Morawieckiego z Jourovą będzie pierwszym oficjalnym spotkaniem tych dwojga polityków.

