Czarnek napisał list do dyrektorów szkół i nauczycieli

W ramach tego projektu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Na finansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. przewidziana jest łączna kwota 15 mln zł.

Wyparcie w ramach programu "Poznaj Polskę" będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki: jednodniowej (do kwoty 5 tys. zł), dwudniowej (do 10 tys. zł) i trzydniowej (do 15 tys. zł).

Nabór wniosków rusza 6 września 2021 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych (decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki) – podkreśla Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Czarnek o edukacji patriotycznej

"Pragnę zapewnić, że idea szeroko rozumianej edukacji patriotycznej jest mi szczególnie bliska. Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą decydować o losach naszego kraju, znali polską kulturę, szanowali język i dziedzictwo narodowe, a przede wszystkim dorastali w poczuciu dumy z bycia Polakami. Jestem przekonany, że program «Poznaj Polskę» będzie się do tego przyczyniał" – napisał w liście do dyrektorów szkół i nauczycieli minister Przemysław Czarnek.

Szef MEiN przybliżył założenia projektu i zachęcił nauczycieli i uczniów do udziału w przedsięwzięciu. Pokreślił, że jest to pierwszy tego rodzaju program, który w takim stopniu wspiera edukację patriotyczną.

"Dzięki środkom z programu młodzi ludzie będą mogli poznawać istotne miejsca oraz wydarzenia związane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób" – stwierdził Czarnek.

