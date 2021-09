"Bardzo mocny pomysł". Wspólna deklaracja Gowina, Kosiniaka-Kamysza i Ścigaj

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Porozumienia Jarosław Gowin oraz Agnieszka Ścigaj z koła Polskie Sprawy podczas wspólnej konferencji prasowej poinformowali o podpisaniu deklaracji ws. polskiej samorządności. Jak wyjaśnił szef Ludowców, zawiera ona konkretne propozycje dot. edukacji, podatków, ochrony zdrowia czy polityki społecznej.

– Wspólne działanie różnych środowisk musi być oparte na programie. Wzmocnienie roli samorządu może być punktem wyjścia do współpracy. Zapraszamy do współdziałania wszystkich, którzy po rządach PiS chcą odbudować polską samorządność – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Straty spowodowane przez Polski Ład

Z kolei były wicepremier Jarosław Gowin wskazywał, że władza najskuteczniej działa tam, gdzie jest najbliżej obywateli. – Naszą intencją jest konsekwentne wzmacnianie samorządów i wypracowanie nowych ram ich finansowania. Nasze propozycje były dyskutowane i zaakceptowane przez środowisko samorządowe – podkreślał prezes Porozumienia. Polityk przekonywał ponadto, że straty samorządów, które zostaną spowodowane przez Polski Ład nie uderzą we włodarzy miast, ale ich mieszkańców. – Dlatego proponujemy wzmocnienie dochodów własnych samorządów. Należy zwiększyć udział samorządów w podatkach PIT i CIT oraz ustanowić udział w podatku VAT – poinformował.

Podczas konferencji głos zabrała również Agnieszka Ścigaj. Posłanka zwracała uwagę, że samorządy to nie burmistrzowie, prezydenci czy radni. – To mieszkańcy, my wszyscy – podkeślała i dodała: "Ochrona środowiska, szkoły, drogi są finansowane przez samorządy. Środki na te wydatki nie mogą być arbitralnie dzielone z Warszawy".

