Znamy przyczynę śmierci Piotra Gesslera

W ubiegłym tygodniu w wieku 63 lat zmarł jeden z najbardziej znanych restauratorów w Polsce – Piotr Gessler. We wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych tragiczną wiadomość o jego śmierci przekazała jego córka – Lara Gessler. Jak poinformowała, Piotr Gessler odszedł w nocy z czwartku na piątek.

"Dziś w nocy odszedł mój pierwszy, najlepszy przyjaciel. Moja najwyższa instancja we wszystkich dylematach. Mój spokój, miłość, dom. Kocham Cię tak bardzo mocno. Do zobaczenia, Tato – napisała Lara Gessler na Instragramie.

Córka Magdy Gessler zamieściła również w sieci wspólne zdjęcia z tatą, na których są przytuleni. Pod postem pojawiło się wiele słów wsparcia i kondolencji zarówno od przyjaciół, fanów jak i od kolegów z show-biznesu. Jak wiadomo z licznych wywiadów, Lara Gessler miała bardzo silną więź z ojcem. Po rozwodzie, to on podjął się wychowania córki.

Kiedy pogrzeb?

Na profilu restauratora w mediach społecznościowych jego rodzina opublikowała informację nt. pogrzebu.

"Znajomi i przyjaciele brutalnie dochodzi do nas, że Piotra nie ma już wśród nas. Dzisiaj odbyła się kremacja, a w piątek 3 września o godzinie 13:00 odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Wejście od kościoła św. Wincentego (drewnianego). Spotykamy się obok kościoła po czym nastąpi odprowadzenie urny do rodzinnego grobu" – czytamy.

Przekazano też przycznę śmierci Piotra Gesslera: "Przyczyną śmierci były powikłania pooperacyjne. Odszedł po paru tygodniach przebywania w szpitalu oraz starań zespołu lekarzy i pielęgniarek".

Piotr Gessler urodził się w 1958 roku. Był jednym z najbardziej znanych polskich restauratorów. Był też drugim mężem znanej celebrytki i restauratorki Magdy Gessler, to on zaproponował jej pracę w swojej restauracji, po tym jak po śmierci męża na stałe wróciła do Polski ze swoim synem z pierwszego małżeństwa – Tadeuszem. Dla Magdy Gessler zostawił swoją pierwszą żonę Martę. Niedługo po ślubie urodziła się ich córka Lara. Po podziale rodzinnej firmy w 1991 małżonkom przypadła restauracja "U Fukiera" w Warszawie. Ich związek jednak nie przetrwał próby czasu i para jednak rozwiodła się. Magda Gessler jest obecnie związana z Waldemarem Kozerawskim.

