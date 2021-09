"Mąż nic nie wie". Żona polityka PiS zgłosiła się do programu TVN

"Top Model" to program z gatunku talent show, do którego zgłaszają się chętni do zdobycia sławy w modelingu. Każdy z uczestników przechodzi przez eliminacje, w trakcie których jury wybierze finałową grupę uczestników. W dalszych etapach wykonują specjalne zdania, które mają sprawdzić, czy nadają się do roli modela lub modeli. Zwycięzca wygrywa kontrakt z agencją reklamową.

Żona ministra

W trakcie jednego z przesłuchań jury zostało zaskoczone jedną z uczestniczek. Okazało się, że jest nią żona ministra Łukasza Schreibera. Polityk jest przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarzem Rady Ministrów i przewodniczącym zespołu ds. programowania prac rządu.

Kobieta przyznała, że do programu przyszła sama i z tego powodu jest trochę zestresowana. Marianna Schreiber przyznała także, że mąż nie wie o jej decyzji o wzięciu udziału w programie.

Żona ministra powiedziała także, że jej decyzja jest sprzeczna z wizją rodziny, jaką ma jej mąż. Pomimo tego, zdecydowała, że zostanie modelką i spróbuje wygrać rywalizację w programie.

– Kim jest twój mąż? Czym się zajmuje, że to przeczy jego spojrzeniu na rodzinę czy na to, że jesteś w naszym programie? - zapytał Dawid Woliński, jeden z jurorów. – Jest politykiem – odpowiedziała kobieta. – Ten minister? – dopytał Woliński i uzyskał twierdzącą odpowiedź.

Łukasz Schreiber został zapytany o start swojej żony w programie przez dziennikarzy Onetu. Polityk nie chciał jednak komentował sprawy. Przesłał jedynie krótkiego SMS-a: "Miłego dnia życzę”.

