Kolejny skandal z udziałem Nergala. Poniżał kierowcę z Ukrainy

Powodem sprzeczki między muzykiem a kierowcą był fakt, że Nergal rozsiadł się w samochodzie na tylnym siedzeniu, zakładając nogę na nogę i zawieszając wysoko but. Kierowca zwrócił mu uwagę, że trzyma but "przy jego twarzy" i zażądał od klienta, by zachował odpowiednie maniery.

Sam lider zespołu Behemoth nagrywał sytuację telefonem, a następnie opublikował filmiki na Instagramie. – To jest reklama dla Ukrainy niestety i dla tej coraz gorszej aplikacji – stwierdził muzyk.

Darski nagrał tablicę rejestracyjną auta oraz upublicznił wizerunek kierowcy. Sam muzyk jednak nigdzie nie pojechał. Po kłótni z mężczyzną z Ukrainy, wzburzony celebryta opuścił pojazd.

Nergal do swoich filmików dołączył wulgarne hasła, w których wyzywa Ukraińca od "pier***onego idioty" oraz "pier***nego kretyna".

Muzyk, celebryta, skandalista

Adam Nergal Darski to jeden z najpopularniejszych polskich muzyków. Przede wszystkim jest znany ze swojej kariery w metalowym zespole Behemoth. Darski ogólnopolską rozpoznawalność zyskał po tym jak się związał z popową piosenkarką Dorotą Dodą Robaczewską. Nergal był m.in. jednym z trenerów w pierwszej edycji programu TVP2 The Voice of Poland.

Muzyk jest zarazem jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskim show biznesie. Darski jest powszechnie znany ze skandali szczególnie na tle religijnym. Nergal wielokrotnie szykanował katolików. Kilka miesięcy temu został skazany za profanację wizerunku Matki Boskiej, który zdeptał butem, a zdjęcie z tym czynem umieścił w Internecie.

Czytaj też:

Nergal został zapytany o PiS. "Oni są przerażający"Czytaj też:

Zmiany w "The Voice Senior". Nieoficjalnie: Rodowicz za Piaska