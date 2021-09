Koronawirus w Polsce. Ministerstwo publikuje najnowsze dane

183 nowe zakażenia koronawirusem, nie zmarła żadna osoba z COVID-19 – przekazał resort.

Nowe przypadki dotyczą województw: zachodniopomorskiego (27), mazowieckiego (22), podkarpackiego (20), śląskiego (19), małopolskiego (15), wielkopolskiego (13), łódzkiego (10), pomorskiego (10), kujawsko-pomorskiego (9), lubelskiego (9), dolnośląskiego 8, podlaskiego 8, świętokrzyskiego (5), opolskiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), lubuskiego (1).

Od początku pandemii odnotowano 2 890 666 zakażeń. Zmarło 75 379 osób.

W szpitalach jest 529 chorych z COVID-19, w tym 64 pacjentów podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z koronawirusem jest przygotowanych 6017 łóżek i 578 respiratorów. Na kwarantannie przebywa obecnie 53 752 osób. Jak dotąd 2 657 745 zakażonych pokonało COVID-19.

Szczepienia w Polsce

Jak przekazał trzy dni temu minister Niedzielski poziom zaszczepienia przeciw COVID-19 w Polsce zbliża się powoli do 60 proc. Z kolei w grupie wiekowej powyżej 70 lat, gdzie ryzyko jest największe, poziom zaszczepienia jest powyżej 80 proc.

– Te wskaźniki w ostatnim czasie przebijały 56 proc. populacji. Dobrze byłoby, gdyby więcej osób było zaszczepionych, ale te parametry, patrząc na skłonność w Polsce do szczepienia chociażby na grypę, należy traktować jako sukces – oceniał polityk w rozmowie z TVP Info.

Podwyżki dla medyków?

Szef KPRM Michał Dworczyk odniósł się do coraz poważniejszej sytuacji w służbie zdrowia. Na skutek protestu ratowników medycznych w weekend wiele karetek pracujących na co dzień w stolicy nie wyjechało do potrzebujących. Rząd próbuje ratować sytuację delegując do pracy wykwalifikowanych żołnierzy.

– Minister Niedzielski proponuje debatę w tej niełatwiej sytuacji. Są szanse na poważną rozmowę i próbę wypracowania wspólnego rozwiązania, natomiast do tego potrzebny jest dialog – powiedział Dworczyk w Polskim Radiu.

– W życiu zazwyczaj kompromisy są najlepszym rozwiązaniem, czyli zrozumienie dla tego, że każda ze stron ma pewne oczekiwania, pewne możliwości i wydaje mi się, że najlepiej aby obecna sytuacja była w podobny sposób rozwiązywana – stwierdził. – Chciałbym zwrócić uwagę, że w ostatnich latach nakłady na służbę zdrowia wzrosły bardzo dużo i nie możemy tego nie dostrzegać, natomiast zniwelowanie zaniedbań wymaga czasu – dodał szef KPRM.

