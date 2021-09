Akcja CBA na granicy. Zatrzymano obywatela Ukrainy

Ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymany miał wspólnie z innymi osobami uczestniczyć w przedkładaniu do odprawy celnej nierzetelnych dokumentów Tax free (chodzi o zwrot VAT dla podróżnych), wystawionych na łączną kwotę ponad 200 tys. zł i w zamian za ich odprawę udzielać korzyści majątkowych funkcjonariuszom Służby Celnej. Fikcyjne dokumenty Tax free wykorzystywano następnie do nienależnego zwrotu podatku VAT.

Akcję na przejściu granicznym w Medyce przeprowadzili wspólnie funkcjonariusze rzeszowskiej Delegatury CBA i Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Zatrzymania dokonano na polecenie Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.

Oszustwo na granicy

"W latach 2013-2014 miało dochodzić do poświadczenia nieprawdy w dokumentach Tax free – zwrot VAT dla podróżnych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie całego kraju. W dokumentach wpisywano fikcyjny zakup i wywóz towarów poza teren Unii Europejskiej, co faktycznie nie miało miejsca. Miało to na celu obniżenie podatku należnego i spowodowanie uszczupleń należności publicznoprawnych wielkiej wartości" – czytamy w oświadczeniu Wydziału Komunikacji Społecznej CBA.

Zatrzymany obywatel Ukrainy usłyszał już zarzuty i został decyzją sądu tymczasowo aresztowany.

Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, liczba podejrzanych w tej sprawie powiększa się – dotychczas zarzuty ogłoszono ponad 40 osobom. Planowane są dalsze zatrzymania.

