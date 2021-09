Anglicy oskarżają polskiego piłkarza o rasizm. Mocny komentarz Bońka

Pod koniec pierwszej połowy rozgrywanego na Stadionie Narodowym w Warszawie spotkania doszło do przepychanki między Kamilem Glikiem a Kyle'm Walkerem. Obaj piłkarze przepychali się między sobą. W pewnym momencie polski piłkarz chwycił swojego rywala za gardło. Chwilę później sędzia zakończył spotkanie, ale nerwowa sytuacja między zawodnikami obu drużyn nadal się utrzymywała.

Anglicy chcą kary

Angielscy zawodnicy oraz trener reprezentacji będą domagać się wyjaśnienia sprawy.

– Podobno coś wydarzyło się na boisku, ale jeszcze nie mieliśmy szansy zobaczyć nagrania - powiedział Harry Kane, kapitan reprezentacji Anglii w rozmowie z BBC Radio 5 Live. Z kolei trener reprezentacji Gareth Southgate poinformował, że w sprawie są zbierane dowody.

Sytuację skomentował na gorąco Kamil Glik w wypowiedzi dla TVP Sport.

– To była boiskowa przepychanka. Zaczęło się przy naszym rzucie wolnym, była walka o pozycję. Chciałem podać Walkerowi rękę, on tego nie przyjął. Jakaś słowna przepychanka, nic więcej się nie wydarzyło – stwierdził.

Stanowisko PZPN

Rzecznik prasowy PZPN, Jakub Kwiatkowski wyjaśnił, że do żadnych rasistowskich incydentów nie doszło, a Anglicy są znani z tego, że wykorzystują w tej materii każdy pretekst.

– Podczas przerwy Anglicy zaczęli mówić sędziemu, że nasi piłkarze rasistowsko ich obrażają. Zaczęli naciskać na sędziego, zrobili awanturę. Ich reakcja była zdecydowanie przesadzona. Owszem, wszyscy widzieli, że doszło do przepychanki, małej szarpaniny, ale nie było tam żadnych rasistowskich odzywek – stwierdził rzecznik.

– Nie mamy w drużynie rasistów, ale musiałem chłopaków w przerwie zapytać, co się działo na boisku. Nikt niczego rasistowskiego nie powiedział. Zresztą, wspominaliśmy piłkarzom, że muszą się pilnować, bo Anglicy szukają każdej najmniejszej zaczepki i idą z nią do sędziego. Najważniejszy jest raport sędziego i delegata. Jeśli jakaś sprawa trafia do komisji dyscyplinarnej i zostaje wszczęte postępowanie, to do federacji trafia komunikat z prośbą o wyjaśnienie i ustosunkowanie się. Na razie niczego takiego nie dostaliśmy, ale minęło mało czasu. FIFA działa nieco wolniej od UEFA – dodał.

Sprawę skomentował także były prezes PZPN. Zbigniew Boniek wytknął angielskim piłkarzom hipokryzję.

"Najpierw klękają a potem Walker z pogardą patrzy na Kamila Glika i nie chce podać Kamilowi ręki….. hipokryzja totalna, od tego się zaczęło" – napisał w mediach społecznościowych Boniek.

