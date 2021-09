Nie żyje biskup Marian Duś

O śmierci hierarchy poinformowano w czwartek na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej, w której bp Duś pełnił funkcję biskupa pomocniczego. Jego dewizą biskupią były słowa – „W krzyżu zbawienie”.

Życiorys hierarchy

Bp Marian Duś urodził się 25 czerwca 1938 r. w Róży k. Dębicy, w diecezji tarnowskiej. Na kapłana został wyświęcony 6 czerwca 1968 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Papież Jan Paweł II 7 grudnia 1985 r. mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej i biskupem tytularnym Thenae – nieistniejącej już diecezji w Afryce Północnej.

Hierarcha podkreślał, że szacunku do krzyża nauczyli go jego rodzice. – Kiedy zastanawiałem się, jakie mam obrać zawołanie biskupie uświadomiłem sobie, że to właśnie krzyż jest najważniejszym przewodnikiem w moim życiu – powiedział w jednym z wywiadów.

W czasie swojej posługi bp Duś zajmował się wieloma kwestiami. Był m.in. odpowiedzialny za sprawy związane z budową kościołów. Kierował także wydziałem spraw sakramentalnych Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Biskup zajmował się także duszpasterstwem młodzieży, służby liturgicznej, ruchów młodzieżowych i życiem duchowym kapłanów.

W 1980 r., jeszcze jako proboszcz, został wybrany do Rady Kapłańskiej i pełnił funkcję jej sekretarza. Po otrzymaniu sakry biskupiej został zastępcą przewodniczącego tej rady. Brał także udział w pracach Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej, był także członkiem Rady ds. Ekonomicznych. Ponadto był członkiem Komisji Głównej IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego sekretariatu.

Papież Franciszek 4 listopada 2013 przyjął rezygnację bp. Mariana Dusia z pełnienia posługi biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej.

