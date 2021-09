Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich przeciwko ograniczaniu klauzuli sumienia

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich opublikowało treść wspólnego stanowiska przyjętego 4 września w Zakopanem przez przedstawicieli katolickich medycznych organizacji zawodowych. Dokument wyraża niezgodę wobec narzucanych przez Światowe Stowarzyszenie Medyczne (World Medical Association – WMA) i Parlament Europejski, m. in. w sprawie aborcji, stanowiących „zagrożenie dla wykonywania zawodu zgodnie z sumieniem”.

Sygnatariusze działają w trosce „o prawdziwe powołania do pracy w opiece zdrowotnej w duchu personalizmu chrześcijańskiego, o przestrzeganie wolności sumienia pacjentów i ich rodzin oraz personelu medycznego”. Postulaty WMA i PE, wyrażone m. in. tzw. raporcie Maticia, generują ich zdaniem „niebezpieczeństwo zmiany polskiego Kodeksu Etyki Lekarskiej, który obecnie nakazuje wręcz lekarzowi wykonywanie zawodu zgodnie z sumieniem”.

Przeciwko ograniczeniu praw lekarzy i pacjentów

Kierunek, jaki proponują międzynarodowa organizacja i europejska biurokracja, ograniczą „wolność sumienia pacjentów pozbawiając ich prawa do informacji o mechanizmach działania niektórych metod diagnostyczno-leczniczych i możliwości korzystania z alternatywnych i moralnie dopuszczalnych ich odpowiedników”. Natomiast lekarze i pracownicy opieki zdrowotnej zostaliby pozbawieni „możliwości odmowy wykonania etycznie niegodziwej procedury i zobowiązany do znalezienia osoby gotowej do jej wykonania. W ten sposób będzie zmuszony do współdziałania ze złem”.

Ponadto przyjęcie proponowanych zmian może zmniejszyć napływ osób o chrześcijańskich systemie wartości do zawodów medycznych, „zwłaszcza do specjalności takich jak położnictwo i ginekologia czy genetyka osób kierujących się chrześcijańskim systemem wartości”, a co za tym idzie pacjenci szukający pomocy zgodnie z wyznawaną przez siebie moralnością będą mieli ograniczony dostęp do usług medycznych. „To byłaby jawna dyskryminacja ludzi kierujących się określonym światopoglądem, którzy ze swoich podatków również finansują opiekę zdrowotną” – czytamy w oświadczeniu.

Medycy chwalą zmiany, jakie nastały po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji i wyrazili nadzieję na poprawę zdrowia reprodukcyjnego Polaków oraz zatrzymanie tendencji do określania zabijania nienarodzonych dzieci „prawem do usług medycznych”. „Opowiadamy się za wolnością sumienia pacjentów i personelu medycznego w przekonaniu, że będzie ona w interesie dobra wspólnego, naszego fizycznego, psychicznego i duchowego zdrowia” – kończą.

