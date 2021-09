Agencja Rozwoju Przemysłu odpowiada TVN. Sprawa trafi do sądu

Jak podaje ARP, 10 września tego roku na portalu tvn24.pl ukazał się materiał filmowy "Jak rząd szył maseczki”. Według ARP materiał ten zawiera szereg fałszywych i niesprawdzonych informacji, a "gros źródeł, z jakich korzysta autor materiału pochodzi od anonimowych osób celowo manipulujących informacjami".

W komunikacie ARP wskazano, że tezy materiału nie tylko nie oddają stanu faktycznego, ale też godzą w dobre imię spółki. "Z tego względu władze spółki wezwały redakcję do opublikowania sprostowania oraz kierują sprawę na drogę sądową" – dodano.

ARP informuje, że program "Polskie Szwalnie" miał na celu przede wszystkim ochronę zdrowia Polaków w momencie bezprecedensowej sytuacji wywołanej nadejściem pandemii COVID-19.

"Wyrażamy nasze ubolewanie z powodu faktu, iż dziennikarze stacji przedstawiają rolę ARP S.A. w programie w wyjątkowo tendencyjny sposób - nie tylko nie uwzględniając kontekstu, ale też prezentując proces uruchamiania projektu »Polskie Szwalnie« w sposób niezgodny z jego rzeczywistym przebiegiem" – czytamy w komunikacie.

W komunikacie podano, że ARP lista firm zaproszonych do projektu "Polskie Szwalnie” była przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i uwzględniała blisko 800 podmiotów, które w przypadku nawiązania współpracy ponosiły koszty organizacji oraz uruchomienia produkcji we własnym zakresie, bądź korzystając z kredytów w bankach komercyjnych. Dotyczy to również zakupu linii produkcyjnych i ich transportu.

Dodano, że ARP nie była i nie jest odpowiedzialna za dystrybucję maseczek. "Zostały one wyprodukowane i przekazane do dyspozycji m.in. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która zarządzała zasobami w ramach bieżących, monitorowanych potrzeb" – czytamy.

Według ARP wszystkie maseczki wyprodukowane w ramach programu "Polskie Szwalnie” spełniały i spełniają normy określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

"Rolą ARP S.A. nigdy nie była komercyjna działalność gospodarcza w zakresie produkcji maseczek i generowanie zysku w tym obszarze" – wskazano.

ARP zaznaczyła, że od początku swojego istnienia działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki realizując zadania o strategicznym znaczeniu. Jako spółka należąca do skarbu państwa ARP w ramach swoich kompetencji podejmowała i nadal będzie podejmować działania na rzecz szeroko rozumianego interesu publicznego.

"Tak było również w przypadku realizacji projektu »Polskie szwalnie«. Wszystkie pieniądze wydane przez ARP na program »Polskie szwalnie« służyły ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego oraz wsparciu polskich przedsiębiorców i pracowników z branży tekstylno-odzieżowej" – informuje ARP.

