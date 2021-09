Te osoby nie bądą mogły nosić mundurów. Błaszczak podpisał rozporządzenie

Z informacji przekazanych na Twitterze przez ministra obrony narodowej wynika, że nowe przepisy zakazują używania umundurowania m. in. w przedsięwzięciach, które godzą w dobre imię Sił Zbrojnych lub podczas zgromadzeń naruszających porządek publiczny.

"Antyszczepionkowi terroryści"

Takie rozwiązanie Mariusz Błaszczak zapowiał już na początku sierpnia. Była to reakcja m.in. na doniesienia "Gazety Wyborczej", w myśl których członkowie stowarzyszeń sprzeciwiających się obostrzeniom związanym z pandemią, a także szczepieniom, występują w umundurowaniu Wojska Polskiego, co sprawia, że są brani za żołnierzy.

"Antyszczepionkowi terroryści nie mogą udawać żołnierzy Wojska Polskiego" – pisał wówczas szef MON, informując jednocześnie o zakończeniu prac nad przepisami, które jednoznacznie zakażą noszenia mundurów przez tego rodzaju grupy i wprowadzą sankcje oraz o skierowaniu stosownego rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych.

Do doniesień dziennika Adama Michnika nawiązywał później lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. – Jarosławie, wyjdź do ludzi i powiedz, co jako wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo masz zamiar z tym zrobić. Nikt z nas nie ma pewności, czy nie jest to dywersja, której źródła są poza granicami Polski. To wcale nie jest wykluczone – apelował Tusk do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Przypomnijmy, że w wakacje w Polsce doszło do fizycznych ataków na punkty szczepień. W sierpniu podpalono mobilny punkt szczepień i budynek sanepidu w Zamościu (woj. lubelskie), a pod koniec lipca z kolei doszło do awantury między grupą osób, które chciały wtargnąć do punktu szczepień, a pracownikami placówki.

